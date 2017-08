'Olvidan' planes para peatones y ciclistas

TORREÓN, COAH.-

RUEDAS DEL DESIERTO SEñALA QUE HAY POCOS AVANCES

TORREÓN, COAH







COMENTAR

La actual administración municipal dejó pendientes los planes para peatones y ciclistas, a fin de generar espacios más seguros para circular, ciclovías, un reglamento de primer mundo e incluso se les incluiría en el Consejo de Movilidad.

A pesar de que se contaba con múltiples planes y propuestas, los avances han sido mínimos.

"En este gobierno nos prometieron quién sabe cuántos proyectos, pero no se hizo nada, es una demanda importante, la infraestructura, para reducir los accidentes, se requiere actuar en infraestructura, reglamentos y cultura", comentó Francisco Valdés Perezgasga, integrante de Ruedas del Desierto.

Ayer se informó de otro ciclista que murió atropellado por un automóvil que circulaba a exceso de velocidad, una problemática que se ha agudizado en este año.

"Ya tenemos un camino andado, lo que falta es que se aplique el reglamento, por ejemplo, que se aplica poco y se conoce menos", explicó Valdés Perezgasga.

Desde el inicio de la gestión, se aplicó una Dirección de Movilidad Urbana y una Dirección de Movilidad No Motorizada, cambió el reglamento de Tránsito y Vialidad al de Movilidad. Sin embargo, poco se aplica y las direcciones no han estado a la altura de los requerimientos de la ciudadanía. La actual administración también buscó adaptar la Visión Cero, que pretende que no haya más accidentes mortales de ciclistas o peatones, sin seguimiento.

Otro pendiente fue la integración del Consejo de Movilidad, que supliría al de Vialidad, que está conformado únicamente por automovilistas, sin representación de los demás sectores.

Se proyectaban más ciclovías, Calles Completas que integrarían al transporte, automovilistas, ciclistas, peatones, gente con discapacidad, pero no se concretaron. También había Zonas 30, donde la velocidad de los vehículos no debía exceder este límite.

'Pueden aprovechar'

La próxima administración podrá aprovechar planes y proyectos que concluyó el Implan y que la actual gestión dejó en el escritorio, sin mayor seguimiento.

Eduardo Holguín, director del Instituto Municipal de Planeación y Competitividad (Implan) de Torreón, dijo que se tiene listo el Plan de Movilidad No Motorizada, el diseño de Calle Completa, el Reglamento de Zonificación y Uso de Suelo.

"Son estructuras, documentos, ingeniería que ya se hizo y que la próxima administración puede aprovecharla de una manera muy amplia, ya está hecho el trabajo", expresó.

El Reglamento de Zonificación fue presentado en 2015, supuestamente regula las normas técnicas en desarrollo urbano, vía pública, proyectos arquitectónicos, accesibilidad universal, proyecto estructural, instalaciones hidráulicas y sanitarias, instalaciones especiales y técnicas para ejecución de obra.

Sin embargo, consejeros del Implan se han quejado de que este reglamento no se utiliza, pues la Dirección de Urbanismo autoriza cambios de uso de suelo sin siquiera informar al Instituto.

Por su parte, Calle Completa está en espera de recursos desde el año pasado.





Movilidad. El Municipio "olvidó" los planes y proyectos que tenía para ciclistas y peatones. (ÉRICK SOTOMAYOR)

Etiquetas: CICLISTASMovilidad urbana

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...