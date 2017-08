Catea la PGJEC dos fincas de panistas

EL SIGLO DE TORREóN

En medio del conflicto post electoral entre el oficialista PRI y el opositor PAN, elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Coahuila (PGJEC) catearon dos domicilios en la región Sureste la noche de ayer en búsqueda de facturas y recibos, así como publicidad con el logo "Memilleros", un grupo de trabajadores de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo, Tamaulipas, quienes presuntamente habrían apoyado la campaña del excandidato panista a gobernador, Guillermo Anaya.

Fue alrededor de las 8 de la noche que ambos domicilios fueron cateados simultáneamente, uno de ellos ubicado sobre en la calle Manuel Acuña No. 100 de la colonia Capellanía del municipio de Ramos Arizpe. Trascendió que el domicilio pertenece al empresario y político Ernesto Saro Boardman, no obstante, la orden de cateo se derivó de la investigación contra otras tres personas integrantes del Partido Acción Nacional (PAN) a quienes les renta el propietario. El otro domicilio cateado se encuentra ubicado en calle Salto del Real No. 566, colonia Valle del Real en Saltillo.

La orden fue otorgada por una jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial con sede en Saltillo, bajo el expediente 982/CA2017-PJ-Coa-002 y forman parte de indagatorias relacionadas con presuntos fraudes electorales. Ambos cateos se efectuaron en búsqueda de dinero en efectivo, recibos, facturas, así como propaganda a nombre del grupo "Los Memilleros".

Fue el pasado dos de agosto que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó una denuncia contra el excandidato a gobernador Guillermo Anaya por presuntos desvíos de recursos de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo para su campaña.

El expanista y hoy priista diputado local Luis Gurza, así como el diputado local priista Shamir Fernández, acudieron a las instalaciones de la Fiscalía para Delitos Electorales de la Procuraduría de Coahuila para presentar la denuncia.

En entrevista, Gurza indicó que vehículos oficiales y personal de la Universidad Tecnológica de Nuevo Laredo acudieron a un partido en el Territorio Santos Modelo para realizar propaganda a favor de Anaya.

Por su parte, el dirigente estatal del PAN, Bernardo González, calificó los cateos efectuados como un acto de represión emprendido por parte del gobierno estatal, al mismo tiempo que destacó que se observa la desesperación en la que se encuentra sumergida el PRI.

Aunque dijo desconocer cómo sucedieron los hechos, manifestó que el gobierno del Estado encabezado por el priista Rubén Moreira continúa cometiendo actos de impunidad contra la oposición. "Quiere amenazar a toda la gente que se opone a ellos, además de que existe impunidad en todos los temas de la justicia estatal", resaltó.

A través de un comunicado, el excandidato Guillermo Anaya dijo que "Rubén Moreira se encuentra desesperado ante la inminente anulación de la elección a gobernador y por eso utilizó esta noche (ayer) al aparato de seguridad y justicia para perseguir sin fundamento a la oposición".

Anaya mencionó que también en Torreón se registró un cateo, no obstante este hecho no pudo confirmarse. El panista aseguró que los agentes estatales se llevaron "cosas sin relevancia, papelería y en algunos casos indumentaria sobrante del periodo mencionado".

"Esta persecución y hostigamiento se deben al gran miedo de que Miguel Riquelme no sea el gobernador y no pueda cuidarle las espaldas a la familia Moreira".

Cabe recordar que el Insitituto Electoral de Coahuila otorgó al priista Miguel Riquelme la constancia de mayoría como gobernador electo, pero que su triunfo ha sido impugnado por el PAN en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado.

Operativo. La orden fue otorgada por una jueza de Primera Instancia en Materia Penal del Sistema Acusatorio y Oral del Distrito Judicial con sede en Saltillo.

