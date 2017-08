Investigarán permisos de Parquímetros

TORREÓN, COAH.-

La Contraloría investigará las irregularidades detectadas en la expedición de permisos en el área de Parquímetros.

Gabriela Casale, síndico de minoría, dijo que de manera formal se solicitó esta regulación, incluso revisar si se requiere fincar responsabilidades, pues los permisos van firmados por el jefe de Parquímetros.

Señaló que además este engomado es una calcamonía que debe pegarse por dentro del automóvil para que no pueda ser utilizado en otros vehículos, pero aquí se emitió un oficio en papel membretado del Municipio, a pesar de ser una figura que no está contemplada en la Ley, lo que constituye otra irregularidad.

"La información que proporcionó Parquímetros no coincide, los números son exagerados, la información es totalmente absurda, entonces le solicité a Contraloría que hiciera una investigación sobre esto, porque no coinciden los números", dijo.

Indicó que el jueves pasado se citó a comisión de Contraloría, pero no se pudo tener la sesión porque la fracción de regidores del PRI no se presentó, por lo que no hubo quórum para que fuera de manera formal la reunión. Sin embargo, el contralor, Sergio Bernal, indicó que se hizo la investigación y que la información que proporcionó Parquímetros no era precisa.

"Dijo que está mal, que ya lo checaron, dicen que porque amplían la vigencia, está impreciso todo esto, sí amerita investigar más a fondo", dijo Casale, "además, reconoce el contralor que, efectivamente, hay mucha falta de control en el área de Parquímetros, que nada de esto está regulado, por lo tanto, es necesario hacer una regulación para esta área".





