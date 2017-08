Confirman muerte de española desaparecida en Tamaulipas

CIUDAD DE MÉXICO.-

Las autoridades mexicanas confirmaron hoy la muerte de la española Pilar Garrido, desaparecida en el nororiental estado de Tamaulipas el pasado 2 de julio.

La osamenta hallada el 26 de julio en un paraje del municipio Villa de Casas, cerca del lugar de la desaparición, corresponde a la mujer de 34 años, según el resultado de la confronta de ADN de los restos humanos encontrados con el de sus familiares, informó la Fiscalía de Tamaulipas en un comunicado.

"Después de realizar exhaustivos análisis de laboratorio, se dictaminó que los restos óseos localizados en un paraje cercano a la carretera Soto La Marina, Ciudad Victoria, sí corresponden a la ciudadana española, María del Pilar Garrido Santamans", indicó.

La Procuraduría General de Justicia (PGJ) de Tamaulipas señaló que tanto la familia de Garrido Santamans como representantes del Gobierno español fueron notificados del resultado de los estudios.

"El proceso de investigación continúa para esclarecer el homicidio", agregó.

Garrido residía en México desde hacía tres años y desapareció el 2 de julio cuando volvía con su marido y su hijo de un año a Ciudad Victoria, capital de Tamaulipas, tras pasar unos días en la playa.

De acuerdo con la versión del marido, la pareja y su hijo fueron interceptados por dos hombres armados en un carretera.

El pasado 26 de julio la fiscalía estatal informó del hallazgo de una osamenta en las proximidades de la carretera Soto La Marina-Ciudad Victoria durante la búsqueda de la española.

En ese entonces, advirtió que no había indicios de que se tratara de ella, y que las pruebas genéticas tardarían al menos diez días.

El suceso se dio a conocer públicamente tras los 15 días de la desaparición, y las primeras informaciones llegaron desde España, luego de que la familia de Garrido denunciara el caso.

Al no haber una petición de rescate, el estatus jurídico para la investigación fue el de "persona no localizada", porque no se pudo considerar un secuestro.

En el operativo de búsqueda, que se reforzó tras conocerse el caso, participaron al menos seis grupos en cuatro poblaciones de los municipios de Soto La Marina y Abasolo, próximos al lugar del suceso.

La búsqueda se llevó cabo en coordinación con elementos de la Policía Federal, la Policía Investigadora de Personas no Localizadas de Tamaulipas y de la Coordinación Estatal Antisecuestros.

Con base en la declaración del marido, se elaboró un retrato robot de uno de los presuntos secuestradores, correspondiente a un hombre entre 15 y 16 años, de complexión delgada y de tez moreno oscuro.

La suegra de Pilar Garrido, Adriana González, informó hoy a Efe que la madre de la fallecida se encuentra ya en Ciudad Victoria para dar seguimiento al caso.

Asimismo, la hermana de Pilar Garrido, Raquel, llegará en las próximas horas a la capital de Tamaulipas.

Tamaulipas es uno del estados más violentos de México. Entre enero y mayo se han registrado 686 homicidios y 105 secuestros, de un total de 568 registrados en el país en los primeros cinco meses del año, de acuerdo con datos oficiales.





La osamenta hallada en un paraje del municipio Villa de Casas, cerca del lugar de la desaparición, el 27 julio corresponde a la mujer de 34 años. (ARCHIVO)

