¿Cuál será el futuro del reggaetón en Coahuila?

TORREÓN, COAH.-

TORREÓN, COAH







COMENTAR

"Ella le gusta que le den bien duro, así que dale, dale, dale un nalgazo”, así se expresan Alexis y Fido en su tema El nalgazo; por su parte, J. Balvin canta “Acércate a mi pantalón, dale, vamos a pegarnos como animales” en Ginza y Maluma no duda en decir en Cuatro Babys que, "Estoy enamorado de cuatro babys. Siempre me dan lo que quiero. Ching… cuando yo les digo. Ninguna me pone pero".

Si algo ha caracterizado al género del reggaetón es la manera en la que muchas de sus melodías fomentan el machismo a la vez que denigran a las mujeres, sin embargo, los citados cantantes cuentan con un público conformado en su mayoría de féminas.

El pasado cuatro de noviembre, Maluma actuó en el Estadio Revolución de Torreón ante miles de de espectadores. Gran parte del público eran damas de todas edades que aturdieron el lugar desde el primer momento en el que el colombiano pisó el escenario hasta que se retiró.

“Nos encontramos con un caso muy raro en lo que se refiere al sonido urbano y es que gran parte de la gente que sigue a los artistas del género son mujeres pese a que son ellas a quienes les dedican mensajes fuertes y sexuales en esas rolas, aquí podemos ver un posible caso de masoquismo", dijo a este diario Juan Augusto Rivas, experto en música desde los ochenta.

Pues bien el “perreo” está a punto de enfrentar un gran obstáculo en Coahuila y posiblemente en otros estados del país. Luz Elena Morales, titular de la Secretaría de Mujeres, recién declaró que la Secretaría de Gobernación solicitará el apoyo de más de mil 200 radiodifusores de la CIRT para evitar que a través de este tipo de música se afecte a las mujeres.

Si algo ha caracterizado al género del reggaetón es la manera en la que muchas de sus melodías fomentan el machismo a la vez que denigran a las mujeres, sin embargo, los citados cantantes cuentan con un público conformado en su mayoría de féminas. (ARCHIVO)

Etiquetas: Reggeaton

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...