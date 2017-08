Julión Álvarez se defiende de acusaciones

CIUDAD DE MÉXICO.-

El cantante Julión Álvarez responde a polémica por presuntos nexos con narco que reveló el gobierno de Estados Unidos

El cantante Julión Álvarez respondió a la polémica en que está envuelto por presuntos lazos con el narcotráfico.

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó una lista en donde aparecía su nombre por supuestos vínculos con el crimen.

Álvarez transmitió ayer en Facebook un video para aclarar la situación. Primero agradeció a sus seguidores el apoyo y después comentó:

"Desgraciadamente hoy amanecemos con una noticia, con notas un poco incómodas. Me siento con la obligación de darles una aclaración".

El cantante dijo que tiene que asesorarse para saber de dónde viene este asunto.

"Les puedo decir que soy una persona de rancho, una persona de pueblo, que sé hacer mis cosas, me ha costado muchísimo lo mucho o poco que tengo, me lo he ganado. Me he dedicado a la música, no tengo la necesidad de muchas cosas de las que me están acusando. No puedo decir otra cosa que a lo mejor son cuestiones de envidia, de celos".

Insistió en que la gente sabe a qué se dedica y la persona que es. "No pasa nada y el día que me toque dar cara tengo que asesorarme, tengo que investigar si es cierto eso de lo que me están acusando. Tengan la seguridad de que un servidor es muy claro con lo que he hecho, con lo que tengo y lo que he logrado. Dios me dé vida, cabeza, sabiduría y un equipo que me ayude a manejar este tipo de situaciones. Todo lo que están diciendo tiene una aclaración. A rezar y créanme que yo estoy bien", finalizó.

Oriundo de Benito Juárez, Chiapas, el cantante Julión Álvarez nació el 11 de abril de 1983. Siendo el mayor de cuatro hermanos, Julio César Álvarez Montelongo, su nombre real, fue miembro de la Banda MS para después perseguir una carrera en solitario.

Su pasión por la música se dio desde temprana edad, prueba de ello fue que la primera vez que decidiera cantar en público sería cursando el primer año de primaria y años más tarde, con tan sólo 18 años, abandona la carrera de Ingeniería Mecánica en Tuxtla, Gutiérrez para recorrer varios estados de la República, invitado por la Banda El Recodo.

Desde el año 2003 y hasta el 2006, Álvarez forma parte de la agrupación Banda MS, la cual abandonaría con el fin de perseguir una carrera en solitario.

Con letras dedicadas a los corazones rotos, despecho y algunas conquistas, el artista pronto se vuelve uno de los consentidos por el público que gusta de la música banda, abarrotando escenarios y con una popularidad que creció como la espuma, lo que le valió el mote del "El Rey de la Taquilla".

Con tan sólo 34 años, Julión ha lanzado 10 álbumes de estudio, el más reciente lanzado este año titulado Ni Diablo Ni Santo, además de colaborar con otros artistas de la escena musical mexicana como Ricky Martin, Ricardo Montaner, Dulce María, Juan Gabriel y Anahí, por mencionar algunos.

¿Qué pasará con sus conciertos?

En medio de los problemas legales en los cuales se ha visto involucrado el cantante Julión Álvarez, el artista ya tenía pactadas varias fechas en donde se presentaría en distintos lugares nacionales y del extranjero.

Aunque se ha informado que al artista le han sido incautadas sus propiedades y congeladas sus cuentas bancarias en Estados Unidos, a Álvarez también le será retirada su visa, con lo que no podrá ingresar al país vecino.

Si bien aún no se sabe qué pasará con los conciertos que tenía programados para los días 4 y 5 de noviembre en El Parque Lone Star, en el estado de Texas y que además estaban agotadas las localidades, al parecer los que tenía programados en distintos puntos de la República Mexicana seguirán adelante.

La próxima presentación de Julión está programada para el día 26 de agosto en el palenque de la Feria Nacional Potosina en San Luis Potosí, los cuales incluso siguen a la venta.

