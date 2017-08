Niega Rafael Márquez vínculos con el narcotráfico

CIUDAD DE MÉXICO.-

"Niego categóricamente dichos nexos; me avocaré al esclarecimiento de los hechos" comentó Rafael Márquez en rueda de prensa, luego de que fuera señalado por el Departamento del Tesoro de colaborar como presunto prestanombres para el Raúl Flores, quien es acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

Dando lectura a un comunicado, el michoacano dijo que comprende la situación legal que enfrenta y reiteró su disposición a apoyar a las autoridades correspondientes, al tiempo que solicitó respeto para su familia.

“Hoy en día es mi partido más difícil”, señaló el jugador de los "Rojinegros", quien negó categóricamente tener nexo con la organización encabezada por el narcotraficante Raúl Flores Hernández.

“Comprendo la situación jurídica en la que me encuentro y de inmediato lo veré con mi equipo de abogados, pues aclaro que no y nunca he participado con estas organizaciones con las que se me ha vinculado”, afirmó.

Cabe subrayar que Márquez Álvarez fue relacionado con dicha organización de presta nombres tras una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Por lo pronto el cuatro veces mundialista pidió respeto para su familia en lo que lleva a cabo esta aclaratoria para descartar cualquier vínculo.

El jugador, de 38 años de edad, agradeció los mensajes de apoyo y de motivación que ha recibido. "Sé que mucha gente está conmigo y no los voy a defraudar", sostuvo.

Márquez acudió hoy voluntariamente ante la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) para rendir su declaración en relación con estas acusaciones.

La PGR indicó en un boletín que trabaja coordinadamente con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a la vez que actúa "conforme a la ley y apegada a la legislación vigente en el país".





