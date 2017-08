Preocupa a Martínez falta de contundencia

Aarón Arguijo Gamiochipi

Torreón, coah.- Con la mentalidad de prepararse al máximo para obtener su primera victoria del torneo, el plantel del Santos Laguna sostuvo ayer su segunda sesión semanal de entrenamiento en su cuartel general, de cara al partido contra los Tiburones Rojos del Veracruz.

Las canchas alternas del TSM recibieron a los dirigidos por José Manuel de la Torre, incluyendo al capitán Carlos Izquierdoz, quien va por buen camino en su rehabilitación tras ser operado y ayer entrenó por separado de sus compañeros.

Esta mañana, los albiverdes sostendrán su tercera sesión matutina de entrenamiento en TSM, poniendo énfasis en la cuestión táctica para medirse a los veracruzanos.

Al término de la práctica, el volante paraguayo Osvaldo Martínez dio sus impresiones del partido ante Morelia, aceptando que dieron una mala exhibición.

"Ha sido uno de los partidos más flojos que hemos tenido, en lo personal, es la primera vez que he visto que un equipo nos superó los noventa minutos, nos sacó el balón y creo que no merecíamos empatar, merecíamos perder, pero de los errores se debe aprender y el resultado que sacamos, jugando de esa manera, es positivo para nosotros, pero no debemos conformarnos, trataremos de mostrar una cara mejor el próximo domingo y salir a ganar, seguir sumando si queremos estar en la fiesta grande", aseveró.

Conseguir su tercer empate en tres compromisos disputados, no es motivo de preocupación para Martínez, quien afirma que más bien deben enfocarse en ser más contundentes y así encaminarse a las victorias.

"No hay que pensar en lo que sucedió el torneo pasado, debemos pensar en lo que se viene por delante, hoy sabemos que tenemos tres empates consecutivos, pero el equipo no está preocupado en eso, en lo que nos preocupamos es en que cada partido generamos 5 oportunidades claras de gol y no las metemos, pero eso es culpa de todos, nos toca apoyar a los compañeros, estar tranquilos y darnos confianza unos a otros", dijo.

Algunos sectores de aficionados han expresado su desesperación por la gran cantidad de empates santistas en los meses recientes, situación que Osvaldo entiende a la perfección y pretende resolver junto a su equipo.

"Estoy de acuerdo con la gente, ellos te lo dicen a donde tú vas y están en su derecho de pedir resultados. Lo que nosotros podemos pedirle a la afición es que esté tranquila, que nosotros en cada partido vamos a tratar de buscar los 3 puntos, de dejar todo en la cancha por esta camiseta y ya esperamos que el día domingo se presente un resultado positivo para todos nosotros", añadió.

Sobre el compromiso ante el Veracruz, Martínez aseguró que esperan un partido difícil, ante una escuadra que tiene presente el tema del cociente, a pesar de que aún falta mucho para definir al equipo que descenderá.

"Igual veo un partido muy difícil, ellos van a venir a tratar de encerrarse bien y jugar a lo que saben, que es el contragolpe, los obligados a salir a buscar el partido somos nosotros y el domingo vamos a salir con todo, esperando que todas las ocasiones de gol que no cayeron en las primeras tres fechas, caigan este domingo y poder festejar una victoria con nuestra gente", sentenció.

Osvaldo afirmó que Santos debe proponer el partido del domingo en base a su calidad y ser el equipo que imponga el ritmo.

"Sabemos que van a venir a tirarse de cabeza si es posible, pero creo que nosotros no debemos permitir eso, debemos pensar en el funcionamiento nuestro, salir al campo con muchas ganas, con mucha actitud, correr por el compañero y hacer el esfuerzo colectivo para ayudar al equipo, además de tratar de aprovechar las ocasiones que tengamos arriba".

Los Guerreros se preparan a conciencia para recibir a los Tiburones el próximo domingo en el TSM. (Jesús Galindo)

