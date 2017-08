Ingenieros advierten de un peligro latente

TORREÓN, COAH.-

PIDEN TOMAR PREVISIONES EN LOS PUENTES SOLIDARIDAD Y CREEL

El Colegio de Ingenieros consideró que hay un peligro latente con la avenida del río Nazas, por lo que indicó que se deben tomar previsiones en los puentes Solidaridad y Creel.

"Volvemos a lo mismo, seguimos teniendo peligro, tenemos 24 a 36 horas para que nos llegue el agua, sobre el río tenemos un problema muy grande porque nada más le echaron tierrita a los pozos, en los pilotes de los puentes", explicó José Reyes Martínez Estrada, presidente del Colegio de Ingenieros Civiles.

Señaló que esto provocará socavones en cada una de las columnas de los puentes viales, la excavación, el desarrope de los pilotes y se volverá a filtrar agua.

"No quiere decir que los puentes se van a caer, pero cada vez se están debilitando más, principalmente el Solidaridad", expuso.

Martínez Estrada dijo que el puente Santa Rita, que aún no está terminado, en definitiva podría verse afectado porque no está amacizado por el lado de Coahuila.

"Tiene tiempo la Secretaría de Comunicaciones y Transportes de provocar un desviamiento del agua para que no afecte, esa sería la previsión, esperemos que así sea", comentó el titular del Colegio de Ingenieros.

Dijo que otro puente que tiene problemas es el de Villas del Renacimiento, que revisaron y observaron que no está bien terminado, pues no cumple con toda la normativa, ya que fue construido por un particular, pero debería ser avalado por el Gobierno estatal y el municipal.

"Si ustedes van y se paran abajo de ese puente, se asustan del ruido que hace el golpeteo, es muy fuerte, está topando ya la estructura metálica con el concreto, ya se empieza a fisurar en la parte superior", explicó.

Dijo que se hizo un pozo en este puente y se ha parchado en el punto donde se junta la losa de concreto con el talud, por lo que consideró que el Ayuntamiento debe tomar cartas en el asunto a la brevedad posible, ante lo crítico de esta situación.

Critica decisión

El diputado local electo, Marcelo Torres Cofiño, criticó la decisión de verter agua al lecho seco del río Nazas, pues dijo que, como el año pasado, "los laguneros vamos a pagar las consecuencias de la falta de pericia técnica y la inexperiencia del director de la Conagua, Ricardo Álvarez García, en la decisión de verter agua en el lecho seco del Nazas, cuando bien podían utilizarse los canales de riego beneficiando, de paso, al sector rural para que realice cultivos perennes."

Recordó que el año pasado, una decisión similar, tuvo serias consecuencias en términos de costos de reconstrucción del sifón del Nazas, el metroparque, la destrucción de los vados, que tuvieron que pagar los ciudadanos. Consideró incongruente que se haya suspendido la avenida el año pasado con la presa al 107%, cuando ahora está al 77%.

Débiles. Ven riesgo en el debilitamiento de los puentes viales por la escasa avenida.

