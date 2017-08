Carlos Ferro cae en la tentación

El siglo de torreón

Hace muchos años les dijo a sus amigos que sería actor, todos se burlaron de él no sabiendo que a paso lento pero seguro se volvería uno de los más cotizados.

Las revistas Cosmopólitan y Quién lo han incluido en sus listas de los hombres más sexys de Latinoamérica, su talento le ha valido varias nominaciones a importantes premios y la oportunidad de figurar en telenovelas como La fiscal de hierro; sin embargo, hay algo más de Carlos Ferro… es lagunero.

"Ahora que fue mi cumpleaños, el pasado cinco de julio, hablaba con un camarada y recordamos que hace tiempo le comenté a otros amigos y a él, 'Voy a ser actor y todos me la van a pel…']; esa vez, todos se rieron de mí y justo de eso charlaba con mi amigo, de la manera en que poco a poco he ido logrando mis objetivos y eso me hace muy feliz", declaró en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

El artista nacido en la Comarca no se puede quejar ya que le ha ido muy bien en fechas recientes, tan es así que será uno de los protagonistas de Caer en tentación, el próximo melodrama de Televisa producido por Giselle González.

"Estoy entusiasmado, ahora sí que caí en una tentación bendita; ha sido una bendición lo que ha ocurrido con este proyecto, siento que es como un regalito que ha llegado a mi vida. Estoy agradecido con Giselle y con Televisa por la oportunidad que me han otorgado", expresó.

En la trama, Ferro dará a vida a "Santiago Alvarado" quien será el esposo de "Carolina" (Adriana Louvier. La otra pareja estelar serán "Raquel" y "Damián", roles a cargo de Silvia Navarro y Gabriel Soto.

"Es un trabajo histriónico divino con el que creo se va a identificar mucha gente ya que el 99.9 por ciento de las personas que habitamos este mundo hemos caído en alguna tentación aunque sea en forma mental y eso es algo natural porque lo traemos en la sangre, en el organismo.

"Es hermoso comprometerse con alguien pero siempre habrá una persona que nos hará dudar y ya es cuestión de cada quien si cae o no en la tentación. Espero que no se espanten porque presentaremos escenas sumamente fuertes, detalló vía telefónica.

El torreonense dio a conocer que iniciaron grabaciones el pasado tres de julio. Según expresó, la novela podría llegar a la pantalla chica la primera semana de octubre por Las estrellas, "Pronto les diremos la fecha exacta", sostuvo.

Por otro lado, el joven histrión relató que ya se encuentra en Netflix, La fiscal de hierro, telenovela que produjo TV Azteca y en la que compartió créditos con su paisano Raúl Méndez y con Iliana Fox.

"Ese fue mi proyecto anterior, cuando me llamaron para decirme que sería parte del elenco me dio mucha alegría. Lo padre de que ahora esté en la plataforma es que se trata de una versión sin censura ya que como es sabido en TV abiertas hay cosas que no se pueden transmitir", comunicó.

En cuanto al trabajo que actualmente realizan los laguneros en cine, teatro o televisión; Carlos Ferro dijo al respecto que, "Torreón está poblando al mundo".

"Hoy en día, los laguneros estamos ganando terreno en la actuación; ahí está mi amigo Raúl Méndez que ya anda pisando fuerte en Hollywood. Los laguneros somos luchones y trabajadores y eso se ha visto reflejado en cualquier ámbito", narró.

Al preguntarle cuándo volvería a la región para saludar a su familia, acudir a un juego del Santos o comer gorditas y lonches de adobada; Carlos respondió que pronto.

"Ya ni me hablen de más comida típica de mi Laguna que me antojan. Espero que al terminar la telenovela pueda darme una vuelta a Torreón, en San Pedro de las Colonias de igual manera tengo familia", explicó.

Cortesía: prensa danna

La otra faceta de Carlos

Si algo caracteriza al actor Carlos Ferro es que su cerebro es muy creativo lo que lo ha llevado a dirigir varios videos musicales como el caso de Calendario maya del cantautor Obie Bermúdez. Pese a sus coqueteos con la música, Carlos descartó volverse cantante.

"A veces mi cabecita no me deja en paz y es cuando hago cosas diferentes como el caso de la dirección de videos. Me fascina la música y tengo amigos cantantes pero yo creo que jamás me dedicaría a eso", pronunció.

Más de Carlos Nació en Torreón un cinco de julio Nació en Torreón un cinco de julio ⇒ Durante un tiempo vivió en la ciudad de Miami, Florida. ⇒ La revista Cosmopólitan lo seleccionó como uno de los Cosmo hombres. ⇒ La revista mexicana Quien lo nombró como uno de los hombres más sexys. ⇒ En 2012 fue nominado por el Miami Life Awards al premio de Mejor actor de reparto de telenovela por su trabajo en Relaciones peligrosas. ⇒ Ha participado en varias telenovelas tanto en México y Estados Unidos como La fiscal de hierro, Bajo el mismo cielo, Reina de corazones, Eva Luna y Perro amor.

Oportunidad. El actor lagunero será el protagonista de la telenovela Caer en tentación junto a Adriana Louvier.

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...