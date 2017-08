Piden cesar transición: RMV ve ganar a MARS

PANISTAS HARáN EXHORTO AL GOBERNADOR PORQUE 'ES ILEGAL'

EL SIGLO DE TORREÓN

Mientras que la fracción panista del Congreso estatal exhortará al gobernador, Rubén Moreira, para que cese el proceso de entrega-recepción -que consideró totalmente ilegal y contrario a lo que establece el artículo 167 del Código electoral- el ejecutivo estatal confía en que Miguel Riquelme sea declarado ganador de las pasadas elecciones.

Jesús de León Tello, diputado local del PAN, señaló que se establece que la autoridad legalmente reconocida es aquella, una vez que se concluyen todos los procesos de impugnación, cuando en la elección a gobernador hay impugnaciones sin resolver en contra de Miguel Ángel Riquelme y ha sido claro el Instituto Nacional Electoral (INE) al advertir que se rebasaron los topes de campaña.

"Se va a anular la elección a gobernador, es un hecho, está prácticamente confirmado, y el Congreso lo que debe de hacer, en forma inmediata, es iniciar un proceso de consulta para nombrar o encontrar el perfil del gobernador interino a partir del 1 de diciembre, eso es en lo que nos debemos de centrar", comentó.

De León Tello dijo que el gobierno del estado lo que debe hacer actualmente es "poner la casa en orden", informando a la ciudadanía dónde quedaron los 423 millones de pesos, informando sobre los más de 500 millones de pesos de las "empresas fantasmas", informando sobre la deuda pública, preparando los Libros Blancos y la conclusión de los programas sociales.

"Cuando el Tribunal electoral dictamine la nulidad, el Congreso tendrá que iniciar, inmediatamente, el nombramiento del gobernador interino, y a esa persona le tendrán que hacer el proceso de entrega-recepción, lo que están haciendo mal es entregar a unas personas que no están legalmente reconocidas como autoridades", expresó.

El diputado dijo que el PAN buscará que gente de la sociedad civil, sin vinculación a los partidos políticos, forme parte de la terna para gobernador interino, a fin de que reciban la documentación del estado y entreguen a quien resulte electo en el proceso que se realizará el próximo año.

Señaló que, de continuar con el proceso de entrega-recepción, el estado será sujeto de responsabilidades, pues se presentarán las denuncias y se llevarán los expedientes ante la Función Pública y los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativo, al considerar que se violan diferentes normativas.

"Eso no podrá quedar impune, porque le tocará a la siguiente Legislatura, que será mayoría oposición, y al gobernador interino, que estará en funciones a partir del 1 de diciembre, eso es un hecho ya que está plasmado en los dictámenes del INE", expresó De León.

El diputado dijo que será hasta el mes de noviembre cuando se resuelva esta situación, por lo que habrá que comenzar con la entrega-recepción, pero sobre la persona que se nombre como gobernador interino, por lo que consideró que se debe esperar la resolución del Tribunal.

Por su parte, el gobernador, Rubén Moreira Valdez, dijo estar seguro que Miguel Riquelme será el próximo gobernador y que la impugnación que interpuso el resto de los candidatos no prosperará, por lo cual ya trabajan en la transición de gobierno.

"Mi elección fue impugnada y gané por 250 mil votos de diferencia. No sólo estoy seguro sino que estamos cumpliendo con la ley para empezar de trabajar con el gobernador electo y tengo la convicción personal que el siguiente gobernador será Miguel Ángel Riquelme, y de lo que yo he visto de los recursos pues también, mire, en un recurso se les olvidó pedir la nulidad a los que la impugnaron ¿Cómo la ve?, la pusieron ahí con lápiz al final, así es la parte seria. No hay elementos para la impugnación, el 63 por ciento de la población de Coahuila salió a votar", señaló el gobernador que estuvo en Frontera encabezando una reunión de seguridad.

Añadió que hoy viernes se reunirá con Miguel Ángel Riquelme Solís, para tratar temas de la transición de gobierno.

Y dijo que el equipo de Riquelme formó 7 grupos de trabajo.

EL SIGLO DE TORREÓN

Detalles. Jesús de León Tello informó de lo que dice la ley sobre impugnaciones.

Más de Coahuila

... Anterior Siguiente ...