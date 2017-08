PAN apunta a Estado por dinero sin explicar

FABIOLA P. CANEDO

La fracción del PAN (oposición) del Congreso de Coahuila denunciará ante la Procuraduría General de la República y la Secretaría de la Función Pública al gobierno del Estado por la falta de explicación del destino de 423 millones de pesos de fondos federales reportada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

El diputado local del PAN, Jesús de León Tello, declaró ayer al respecto en rueda de prensa: "Otra raya más al tigre, cuando no es la deuda, cuando no es Ficrea, cuando no son 'empresas fantasmas', hoy encuentra la autoridad federal un desvío de recursos que no están debidamente reportados, que no saben dónde quedaron".

En el documento textual de la ASF señala que el Estado está pendiente de reintegrar 423 millones de pesos y considera el monto "un probable daño o perjuicio a la Hacienda Pública Federal", por lo que solicita que se acredite este recurso con la evidencia documental de su destino y aplicación a los objetivos del fondo, tal y como lo publicó El Siglo de Torreón el lunes pasado.

"La experiencia nos dice que cuando estos asuntos son remitidos a la autoridad local para que inicie los procedimientos de sanción, prácticamente no pasa nada", dijo el legislador.

Hasta ayer, la Secretaría de Finanzas de Coahuila no ha dado explicación alguna.

