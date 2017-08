Es hora de ganar

Humberto Vázquez Frayre

- Los Guerreros buscarán su primer triunfo del Apertura 2017, cuando visiten en el Estadio Morelos de la capital michoacana, a los Monarcas Morelia.

El duelo que iniciará en punto de las 19:00 horas, marca el arranque de la tercera fecha de la campaña. Luis Enrique Santander Aguirre, será el árbitro principal del encuentro, quien será asistido en las bandas por Andrés Hernández Delgado y José de Jesús Baños Caballero.

Ambos equipos llegan en igualdad de circunstancias al cotejo, tras haber empatado sus dos primeros compromisos de la campaña, por lo que se espera un choque de poder a poder, sobre todo por las ofensivas con las que cuentan.

El artillero peruano Raúl Ruidíaz, ya está en condiciones de jugar tras una lesión, por lo que pudiera ver acción, mientras que por el conjunto de la Comarca, el uruguayo Jonathan Rodríguez ha entrado como relevo y en cualquier momento pudiera ser titular.

Santos empató 2-2 en su debut ante Lobos BUAP en Puebla, para luego quedar 1-1 en el Corona ante Tigres. Los purépechas por su parte, igualaron en casa ante Rayados del Monterrey y luego, finalizaron 1-1 en Puebla ante La Franja.

La historia de duelos entre michoacanos y laguneros data desde la campaña 1988-89, disputando un total de 70 encuentros, con 22 triunfos para la Monarquía, 25 empates y 23 victorias para los Guerreros, donde se han marcado 231 goles, con un promedio de 3.3 anotaciones por encuentro.

Jugando en el "Coloso del Quince"', la balanza se inclina para los locales, pues de 35 juegos disputados se han obtenido 15 victorias, 15 empates, por apenas 5 triunfos de los albiverdes.

Las victorias de los Guerreros fueron en las campañas 1995-96 (1-0), Ida de Cuartos de Final Verano 2000 (3-2), Apertura 2003 (4-2), Ida Cuartos de Final Apertura 2007 (2-0) y Clausura 2015 (1-0).

Entre los elementos que han vestido ambas playeras están Jared Borgetti, Joahan Rodríguez, Antonio Carlos Santos, Marcelo Carracedo, Jesús Gómez, Oribe Peralta, José Antonio Noriega, Sergio Verdirame.

Además de Salvador Mariscal, Carlos Adrián Morales, Mauro Cejas, Adrián Aldrete, Nicolás Ramírez, Carlos Olaf Heredia, Mauricio Cienfuegos, Paco Torres, Fernando Arce, Felipe Baloy, Uriel Álvarez, entre otros.

Jared Borgetti es el delantero más letal contra los michoacanos, a quienes les marcó un total de 13 goles. El técnico de los Monarcas, Roberto Hernández Ayala, debutó en el máximo circuito con Santos en la campaña 1990-91, en un empate 0-0 frente a Pumas UNAM.

En el torneo pasado, Morelia le sacó el empate a Santos Laguna, quien se había adelantado en el marcador con gol de cabeza de Néstor Araujo. Un autogol de "Jona" Orozco dio la repartición de puntos, tras un cabezazo de Emanuel Loeschbor que se impactó en el travesaño y luego pegó en la espalda del cancerbero santista.

Estadio: Morelos

Hora: 7:00 p.m.

Canal: 7.1

- Para el "Chepo" de la Torre, el arranque de los Guerreros en la Liga MX es bueno en términos generales, pese a la falta de triunfos, donde vinieron de atrás para poder igualar ante Lobos BUAP y Tigres.

"Los resultados no han sido malos, al contrario, buenos, pero nos hubiera encantado el triunfo (ante la UANL), el equipo jugó bien, pero en la Copa ya se ganó y es importante, porque estamos forzando la máquina en donde competimos", dijo el timonel.

Los empates fueron una constante de los albiverdes el torneo anterior, por lo que el estratega quiere dejar en claro, que el Clausura 2017 ya quedó atrás y están mentalizados en otras cosas.

"Es importante no confundir un torneo con otro, son diferentes y las circunstancias también, no tiene nada qué ver" recordando que empezaron el campeonato ante el equipo benjamín del máximo circuito, con un desconocimiento sobre el rival.

José Manuel enfatizó que para el presente torneo, empezaron bien, aunque pueden mejorarlo de acuerdo a los resultados que vayan obteniendo y lo que pasó anteriormente, es diferente, por lo que les ha servido y van a aprovecharlo.

"El torneo pasado, la única victoria que se tuvo fue en Toluca, una de las plazas más complicadas, eso yo no lo involucro, se nos fueron algunos resultados en los últimos minutos, pero también los obtuvimos, son detalles que cambian la historia y percepción de todo".

No quiso detallar lo que ha corregido con sus pupilos en los últimos días, sobre todo a puerta cerrada, explicando que trabaja en todo, ya que generalmente así lo hacen y van de menos a más en todos los aspectos.

"Cuando empezamos un torneo desde la preparación, comenzamos con lo más básico, vamos metiendo muchos conceptos, mejorándolos, haciendo de lo individual a lo colectivo, para ir forzando las bases que sean buenas y tengamos ese sustento para ir aspirando cada día más".

Agregó que los refuerzos que llegaron, como el caso de Lozano y Cortés, complementaron la estructura con la que se cuenta y la hacen más fuerte, por lo que brinda más oportunidad de competencia y que se haga más sólido el equipo.

"Todos en condiciones de jugar, salvo Carlos (Izquierdoz) que va en recuperación y poco a poco, a como va respondiendo su cuerpo".

EL RIVAL

Sobre Morelia, el "Chepo" opinó que ha tenido juegos difíciles en el torneo y que tiene buenos jugadores.

"Morelia también ha tenido partidos difíciles, con circunstancias duras, gol no ha hecho (autogol contra Puebla) pero en su casa se maneja bien, es combativo y tiene buenos jugadores" indicó el técnico santista.

Es inminente la vuelta a las canchas del peruano Ruidíaz, a quien no le pondría marca especial, ya que De la Torre recalcó, que siempre trabajan en función de un equipo, poniéndole atención a sus diferentes circunstancias y en dónde puede hacerle daño.

La falta de triunfo, no le quita el sueño: "Tiene mucho qué ver las circunstancias de cada partido, es muy complicado y no se puede traer los tres puntos de todos los lados, hay que darle su debido valor, para saber si el resultado fue bueno o no".

El timonel le dio un valor extra a la actuación de elementos como el "Chatón" Enríquez y Diego de Buen, quienes habían militado en el circuito de ascenso, donde el partido pasado con Santos Laguna, fueron titulares.

"Por eso participan con el equipo, quien no esté en nivel, no puede estar con un equipo, en la competencia interna han respondido bien, es lo que buscamos nosotros, ante la falta de un jugador por alguna circunstancia, hay 25 ó 26 jugadores y no es fácil tener un once, mucho menos 7 en la banca y quienes irán a la Sub-20, esto levanta el nivel del equipo".

Los Guerreros viajaron ayer hacia Morelia, donde sólo han obtenido cinco victorias en 35 encuentros disputados. Los resultados no han sido

