Riñen por llamada, Maduro y Videgaray

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Luis Videgaray, y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se enfrentaron este jueves verbalmente y elevaron el tono de los adjetivos.

Luego de las versiones estenográficas que dio a conocer "The Washington Post", Maduro expresó que el presidente Enrique Peña Nieto se "comporta como un empleado abusado por parte" de Donald Trump.

"Da vergüenza Peña Nieto. Escúchame desde Venezuela: da vergüenza que te dejes tratar así, como un empleado maltratado, porque yo veo a Peña Nieto como un empleado maltratado, abusado por su jefe, Donald Trump. ¿Con Venezuela sí te metes? Pero a Trump no puedes tocarlo con el pétalo de una rosa", declaró.

"Si yo fuera presidente de México, me fuera con el pueblo mexicano y una mandarria (porra) y tumbara todos los muros que me separan con Estados Unidos y no permitiría la construcción de ese muro, pero de frente, con valentía", sostuvo.

Más tarde, el canciller Luis Videgaray respondió a Maduro y en su cuenta de Twitter expuso que es más cobarde quien desmantela la democracia.

"Presidente @NicolasMaduro: cobarde es quien usa el poder del Estado para desmantelar la democracia y arremeter contra su propio pueblo", escribió Videgaray.

