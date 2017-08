Un delito, pagar con un billete falso

CIUDAD DE MÉXICO.-

DAN RECOMENDACIONES PARA RECONOCER UN BILLETE FALSO

Mientras vende pollo, la señora Carmela aseguró: "Aquí me han pagado con billetes de 50 pesos falsos, pero yo se los regreso, los conozco, porque el papel es más áspero".

"Una vez me dieron uno de a 50 pesos que era malo, y pues no quise perder ese dinero y después pagué con ese billete unas cosas que compré y el señor se dio cuenta y me lo regresó, me dio miedo y mejor lo guardé; dicen que si lo llevas a un banco te pueden meter a la cárcel", señaló Carmela, sin distraer la mirada de las tijeras que cortan el ave.

En su página web, el Banco de México (Banxico) dio a conocer que la reintegración a la circulación de dinero falso es un delito que se castiga con multa y hasta con 12 años de prisión.

El instituto central recomienda no destruirlo ni guardarlo y llevarlo a alguna sucursal bancaria para que ésta, a su vez, envíe la pieza gratuitamente al Banco de México para su análisis, o entregarla directamente en las ventanillas de atención al público del Banco de México.

El Banxico aseguró que sólo los bancos pueden retener una pieza presuntamente falsa y que si después de su análisis la pieza resulta auténtica, el banco que se quedó con el dinero reembolsará el importe correspondiente.

Pero si la pieza resulta ser falsa o alterada, se quedará bajo guarda y custodia del Banco de México y no se podrá recuperar el importe correspondiente, pues realmente se trata de un pedazo de papel sin valor.

El Banxico indicó que con el fin de prevenir y combatir la falsificación de dinero suscribió en 2001 un convenio con la Procuraduría General de la República (PGR), a fin de hacer un frente común para luchar contra este ilícito.

Refirió que en este convenio se destaca las actividades de capacitación, prevención y el análisis estratégico del comportamiento de la falsificación de papel moneda en el país.

En el marco del citado convenio, en 2012 se creó en la PGR la Fiscalía Especializada en Investigación de Falsificación y Alteración de Moneda, como la instancia responsable de recibir, en forma directa, las denuncias por falsificación formuladas por el Banxico.

En 2012, la Policía Federal detuvo a cuatro sujetos y aseguró materiales presuntamente relacionados con una falsificación de billetes de 50 pesos elaborados en polímero.

Las primeras piezas de esta falsificación fueron captadas en junio 2010. Durante esos dos años, los falsificadores pusieron en circulación cuatro variantes distintas, cada una con mejoras respecto de la anterior y se aseguraron poco más de 220 mil.

Aseguran desconocer el procedimiento que se debe llevar a cabo cuando cae en sus manos dinero falsificado y afirman que el sólo pensar que son billetes falsos, provoca una mezcla de enojo, preocupación y miedo.

La señora que atiende un puesto de tamales recordó el caso de un ama de casa que pagó en una papelería con un billete de 100 pesos que desconocía al parecer que era falso y la dependiente del negocio llamó a una patrulla y la denunció.

Por más que la señora juró que no sabía que ese billete era falsificado, los policías se la llevaron detenida. "No sé qué pasó con ella, pero fue muy injusto lo que le hicieron, porque ella no sabía que su dinero era falso", señaló la vendedora.

En un recorrido por restaurantes, los encargados de los establecimientos aseguraron que el pago con tarjeta de crédito o débito disminuye en gran parte el riesgo de recibir billetes apócrifos. Sin embargo, el gerente de un pequeño restaurante indicó que no se han salvado de recibir este tipo de piezas, pero "casi siempre lo detectamos a tiempo y se lo regresamos al cliente"

"Pero en otras, aunque muy pocas, hemos tenido problemas porque niegan que nos lo hayan dado, ahí tratamos de convencerlos, pero si no aceptan, es dinero perdido para nosotros, esos lo sabemos de entrada", argumentó.

Don Jesús, un taxista de sitio, indicó que es muy desagradable llegar a casa y detectar algún billete falso al término de una jornada de más de 12 horas de trabajo, porque de antemano "sabemos que es dinero perdido".

"Cuando es de 50 pesos da mucho coraje, pero cuando es uno de a 200 dan ganas de buscar a quien me dio para decirle dos o tres cosas no muy buenas", señaló el trabajador del volante.

En entrevista, el conductor de un microbús aseguró que aunque en la mayoría de las ocasiones los usuarios pagan el pasaje con monedas, si ha recibido en dos o tres ocasiones billetes falsos de 50 pesos.

Indicó que por su tipo de trabajo, es difícil revisar cada billete que le dan, porque los pasajeros pagan por lo general cuando el vehículo está en movimiento, de modo que el recibir y dar cambio se hace en automático.

LOS DE 50, LOS MáS FALSIFICADOS

Los billetes falsos de 50 pesos son los de mayor circulación en el país, según una encuesta realizada a dueños de comercios y empleados de instituciones bancarias, supermercados y taxistas, entre otros.

Los entrevistados aseguraron que al menos en algún momento ya han sido víctimas de la falsificación de billetes, al haber recibido dinero apócrifo por concepto de pago de un producto o servicio.

En su opinión, no es tan fácil detectar de forma rápida cuando les pagan un servicio o un producto con dinero falso, por lo que en la mayoría de las ocasiones lo reciben sin darse cuenta, lo que significa pérdidas para su bolsillo.

La cajera de una reconocida tienda de autoservicio aseguró que por lo menos recibe de parte de los clientes de tres a cinco billetes falsos al mes, los más comunes, dijo, son de 50 pesos y luego los de 200 pesos.

"Los cajeros de aquí tenemos un plumón como herramienta para ver si el dinero es verdadero o falso, y también tratamos de ver a contraluz si cuentan con las cintas de seguridad: esas son las dos formas que tenemos para detectar si el dinero es apócrifo", señaló.

Sin dejar de pasar los productos por la máquina registradora y con un aire de impotencia, aclaró que la tienda no se hace responsable si alguno de los cajeros recibe un billete falso, por lo que ellos tienen la obligación de reponer ese dinero.

"Si nosotros vamos a ser los únicos perjudicados, sería justo que la empresa nos diera cursos sobre este tema, para contar con más herramientas y poder reconocer más rápido cuando el dinero que se recibe no es auténtico", argumentó.

La responsable de un establecimiento de venta de productos médicos dijo que en ningún momento le han dado capacitación para reconocer el papel moneda falso, "lo único que tenemos para detectarlo es el plumón y revisar la cinta de seguridad que tienen".

En la mayoría de las ocasiones, dijo, ni las personas que nos pagan con este tipo de billetes saben que es falso, por lo que al informarles la mayoría reacciona con incredulidad y enojo, sobre todo porque desconocen el lugar en el que se los dieron.

A dependiente de un negocio de frutas y verduras aseguró que son los billetes falsos de 50 pesos los que más han circulado por sus manos, "lo que me ha ayudado a conocerlos perfectamente es la textura del papel".

Así, la señora tomó un billete de 50 pesos de su bolsa y con una moneda lo pasó por el número de serie; "este es bueno, no se borraron los números", afirmó.

¿Cuál es la diferencia? De acuerdo con la Sofom Crédito Real, los elementos de seguridad de los billetes están diseñados para que las personas puedan identificar y verificar su autenticidad con facilidad. De acuerdo con la Sofom Crédito Real, los elementos de seguridad de los billetes están diseñados para que las personas puedan identificar y verificar su autenticidad con facilidad. ⇒ La textura y consistencia es diferente debido al sustrato en que se imprimen, y aconsejó tocar con la yema de los dedos papel bond común y un billete para sentir la diferencia. ⇒ La marca de agua, el hilo microimpreso, el hilo de seguridad ⇒ La ventana transparente, según la denominación, que se pueden ver a simple vista. ⇒ Para mayor información sobre el tema, el Banco de México pone a disposición el número telefónico 01-800-BANXICO (01 800 226 9426) El correo electrónico dinero@banxico.org.mx.

Papeles. Si usted conoce las medidas de seguridad que diseñó el Banco de México, será difícil ser estafado.

Sugerencia. Recomiendan autoridades revisar bien sus billetes, pues pagar con un billete falso puede llevarlo a la cárcel.

Detección. Los comercios y los bancos han adquirido máquinas para detectar los billetes falsos.

