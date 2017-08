Misma historia, pero revolcada

CIUDAD DE MÉXICO.- Misma anécdota, diferente televisora y dos exintegrantes de RBD como protagonistas: Dulce María y Maite Perroni, una en Imagen TV y la otra en Televisa, ¿mera coincidencia?

Papis muy padres y Padre a toda madre son las teleseries estelares que se cocinan en las televisoras mexicanas y que comparten la historia de papás modernos.

La de Imagen TV está basada en la original argentina, Señores papis, de Cecilia Guerty (Padre coraje y Malparida) y de la que se han hizo versión en Chile; en tanto, Padre a toda madre es original de Pedro Armando Rodríguez (Antes muerta que Lichita y La doble vida de Estela Carrillo), quien escribe junto a Alejandra Romero y Humberto Robles.

Dulce María, quien acaba de integrarse a Imagen TV y empezó a grabar la teleserie al lado de Víctor González, comenta que no estaba enterada de que su compañera y aún amiga Maite Perroni está por entrar a los foros de grabación, al lado de Sebastián Rulli, con una historia muy parecida.

"Como yo andaba en España pues con trabajos sé de la mía. Me acabo de unir apenas hace dos semanas que estoy grabando, pero aquí llevamos ya grabando un mes. La verdad es que nosotros estamos haciendo este proyecto y estoy muy enfocada a mi personaje, a la historia, al gran elenco y todas las ganas que hay de ser parte del cambio de esta televisora".

La cantante comenta que el hecho de que haya más televisoras permite ampliar la oferta de entretenimiento y, al mismo tiempo, de fuentes de trabajo.

"Todo está cambiando en la televisión en México y hay muchas más ventanas, en medios digitales, en la televisión por paga y plataformas como Netflix y todas esas cosas; me parece una oportunidad muy grande. Yo creo que todos queremos un cambio y creo que es una gran oportunidad no sólo para los actores, sino para todo el mundo. El que haya otra televisora le da trabajo a muchas más personas, y es una nueva forma de hacer las cosas, una nueva alternativa para todos; me siento contenta de ser parte del cambio".

A Dulce María no le extraña que la historia sea similar, tomando en cuenta que los tiempos han cambiado y los papás se han involucrado más tareas.

"Me parece un personaje muy padre y también un tema muy importante que es el lugar que ahora toman los hombres en la familia. Como dicen, madre sólo hay una, pero también papá sólo hay uno, y se enfoca en cómo es la vida de un hombre siendo papá y también todas las dificultades que ellos atraviesan".

Una fuente cercana a la producción de Padre a toda madre explica que la historia nada tiene nada que ver con la argentina ni con ninguna otra. El equipo comenzará a grabar en dos semanas y estrenará tentativamente en octubre, en lugar de Mi marido tiene familia.

"Son historias completamente distintas. Nosotros estamos abordando desde otra perspectiva pero la de ellos es una adaptación y la nuestra es una historia original".

"Ésta tiene que ver más con este rol que ahora los papás tienen que asumir", y agrega que su teleserie estaba planeada en Televisa desde hace más de un año.

Cecilia Guerty, escritora de Papis muy padres dice sentirse feliz de que su historia llegue al mercado mexicano a través de Imagen TV y niega estar enterada sobre la historia similar que hará Televisa.

"De Padre a toda madre no sabía nada. De hecho cuando vi la noticia de Maite Perroni pensé que era para Papis muy padres. No sé si es una adaptación de algo argentino, no sabía que lo estaban haciendo al mismo tiempo. Me llama la atención que nadie diga nada, la gente misma de Telefe o de Imagen TV que compró un formato", señala sobre su historia basada en cuatro papás, aunque la chilena los redujo a tres.

"Nosotros podríamos ver qué es parecido; si las dos historias se asemejaran mucho en cuanto estructura, no sé cómo se resolvería. Nosotros no podríamos reclamar, entiendo que reclamarían Imagen TV o Telefe, que ha comprado los derechos".

Fotografías de archivo

Dulce María

Maite Perroni

