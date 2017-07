Retiran siete cajones de valet parking

AUTORIDADES MANTENDRÁN LA VIGILANCIA EN ESTE SERVICIO

Dentro de las acciones de control en el Paseo Morelos y el Distrito Colón, se retiraron 7 cajones de servicio para valet parking o acomodadores de carros, que fueron instalados sin autorización.

Además, se quitaron a prestadores de servicio " piratas" que ni siquiera cuentan con licencia de conducir.

El costo de los servicios de estas personas, es de 50 pesos por estacionar un vehículo, pero sin contar con seguro por daños.

El titular de Inspección y Verificación, Luis Morales Cortés, informó que con base en el listado de personas que se dedican a esta actividad en esos sectores comerciales, se les citó en la dependencia municipal para que aporten la información correspondiente.

Dice Morales Cortés que "entre más nos abocamos a meter control entre estos prestadores de servicios, vamos estableciendo que no hay una organización formal ni tampoco legal y por lo tanto, ni tienen garantía ellos de poder trabajar, como tampoco los automovilistas cuentan con la certeza de que sus vehículos estén en manos seguras".

De entrada, explica que la mayor parte de estos servicios no son responsabilidad de los propietarios de restaurantes o bares. "En casi todos los casos, no son servicios que ellos proporcionen, por lo tanto no se hacen responsables".

"Como prácticamente partiremos en cero respecto a la organización de estas personas, nos basaremos en algunas líneas que marca la Asociación Nacional de Valet Parking y Estacionamientos, A.C., que cuenta con 16 empresas asociadas en el país".

Dice que esta referencia viene en lo que establece el boletín electrónico Brújula de compra de Profeco. (www.profeco.gob.mx).

"De entrada, esta información de la Profeco indica que el valet parking bien establecido, siempre debe portar uniforme, gafete de identificación y estará dentro de un módulo con el nombre del establecimiento comercial al que corresponde y de manera visible, la tarifa que cobra".

Supuestamente, además de la regulación municipal, estas empresas como prestadores de servicios de acomodadores de carros, deben registrarse en la Profeco, dice el titular de Inspección y Verificaci→ ón. Las revisiones se harán en varios negocios.

Lineamientos, según necesidades de cada ciudad. Empiezan en Torreón con los registros de estos prestadores de servicios. Empiezan en Torreón con los registros de estos prestadores de servicios. ⇒ En su mayoría son independientes. ⇒ Se inspeccionaron 11 este fin de semana. ⇒ Retiraron 7 cajones de valet-parking. ⇒ Las revisiones son en todos los negocios donde se brinde el servicio de acomodar carros. ⇒ Cobran 50 pesos por carro, pero sin seguro.

Supervisión. El fin de semana fueron retirados 7 cajones del servicio valet parking y un block de tickets para acomodar carros, pero que no cuenta con registros formales, ni folios.

