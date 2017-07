Invita a 'pecar' a los laguneros

Convivencia. Sus seguidores laguneros no dudaron en saludar a la cantante y tomarse la foto del recuerdo con ella.

EDITH HERNÁNDEZ

EL SIGLO DE TORREÓN

Paquita la del Barrio arremetió contra los hombres, esta vez lo hizo en el Palenque de la Feria Nacional de Gómez Palacio.

La cantante veracruzana les cantó a los laguneros con su peculiar estilo, demostrando que aún puede "defender" a las mujeres.

A la 1:15 horas ya del sábado, Paquita irrumpió en el redondel con Invítame a pecar, Asalta cunas y Me saludas a la tuya.

"Quiero saludar a todos los laguneros, decirles que los quiero mucho, que Dios los bendiga y que le echen ganas porque esta noche traigo puras buenas", fueron las primeras palabras de Francisca Viveros Barrandas.

Aunque a Paquita se le escuchaba una voz ronca y un poco cansada, la intérprete no dudó en deleitar a sus seguidores.

El mariachi Son de Hidalgo hizo su aparición antes de que La del Barrio saliera al escenario.

Con una buena asistencia, Paquita hizo un recorrido por todos sus éxitos.

Además bailó y estuvo en cada uno de los frentes para satisfacer al público que le pedía más, donde lució un vestido rojo con piedras plateadas, sandalias con poco de tacón y sus anillos de oro, sin faltar la cruz que siempre cuelga del pecho.

A pesar de que Francisca siempre ha llamado a los hombres 'inútiles', éstos no dudaron en asistir al Palenque, ya fuera acompañando a sus parejas o simplemente por ser fanáticos de la veracruzana.

Durante su actuación no sólo las mujeres se dejaron llevar por sus canciones, sino también los caballeros, que demostraron respeto y admiración por la intérprete de carácter fuerte, quienes encontraban la manera de acercarse para saludarla y tomarse la tradicional foto.

Dentro de su repertorio no faltaron los homenajes a los que ya se adelantaron, a Juan Gabriel le dedicó la canción No volveré y a Jenni Rivera Qué me vas a dar si vuelvo.

La velada se prolongó por dos horas, donde los temas que más corearon las mujeres estuvieron: Tres veces te engañé, Cheque en blanco, Libro abierto, Acá entre nos, Por tu maldito amor, Rata de dos patas y Cómo puedo pagarte.

EL SIGLO DE TORREÓN / Érick Sotomayor

Le canta a los caballeros Paquita la del Barrio deleitó a sus seguidores: Paquita la del Barrio deleitó a sus seguidores: ⇒ Hombres y mujeres se acercaron a la cantante para entregarle rosas. ⇒ El tema Invítame a pecar fue de los más coreados de la noche. ⇒ El mariachi Son de Hidalgo acompañó a Paquita en el Palenque.

Favorita. La cantante verecruzana demostró que aun se encuentra entre las favoritas del público.

