Padre de niño va contra la Clínica 71 del IMSS

ASEGURA QUE EN LA CLÍNICA, 'MODIFICARON' EL DIAGNÓSTICO DE SU HIJO

EL SIGLO DE TORREÓN

Reynaldo Guzmán, padre de Matías Alonso Guzmán Alvarado, un menor de 4 años de edad que falleció el pasado 16 de enero de este año, interpuso una queja en la Jurisdicción Sanitaria número seis de La Laguna de Coahuila, en contra de la Unidad Médica de Alta Especialidad número 71 del IMSS. Asegura que en la clínica, "modificaron" el diagnóstico de su hijo.

"Mi hijo nació el 5 de octubre del 2012, en la Unidad de Medicina Familiar número 16 del IMSS, le detectaron un tumor alojado en los nervios ópticos cargado al lateral derecho, seis meses después se realiza la biopsia y el resultado fue que era Neurilemoma (schwannoma), tumor benigno".

"Una semana antes de fallecer, me dan de alta al niño, me dan el resumen clínico y me doy cuenta que el nombre del tumor había cambiado, según la biopsia realizada en mayo de 2016, ahora se trataba de un hemangioendotelioma epitelioide".

De acuerdo con el acta de defunción, la causa de la muerte fue: Tumor supraselar inpenetrante, hipertensión craneal y deterioro rostrocaudal.

El padre del pequeño, también denuncia que la infraestructura del hospital durante la estancia del menor, se encontraba deteriorada; señala que había tuberías oxidadas, manómetros para toma de oxígeno "reparados" con cinta, fugas de aguas negras, hongos por humedad en plafones y áreas con mala ventilación.

"Una llave no pudieron arreglarla en 15 días, siempre goteaba o se regresaba el agua que tenía un olor fuerte, teníamos que poner una bata y encintarla para que no saliera el olor porque se encerraba con nuestros pacientes", dice Reynaldo.

En la denuncia, que fue recibida por el departamento de Regulación y Fomento Sanitario, aporta 24 fotografías a color de los hechos, incluyendo otras irregularidades como la presencia de murciélagos en el sexto piso, en el comedor y en diversas áreas.

"Por lo que había el denominado guano (sustrato resultante de la acumulación masiva de excrementos de murciélagos), a mi hijo le dio neumonía, también pseudomona. Cabe mencionar que mi menor hijo, no fue un caso aislado, ya que al prolongarse su estadía, pude darme cuenta que todos y cada uno de los niños que se encontraban en el sexto piso de la UMAE 71, dentro del período del año 2016, adquirían las mismas enfermedades. También había una infección que se llama Cándida, decían que cualquiera las podía agarrar".

"En la noche, empezábamos a ver cosas, se escuchaban ruidos, chillidos en los plafones y pensábamos que eran ratas, pero un día, estando dormida la hermana de una pacientita en la sala de espera del sexto piso y se escuchó un grito, salimos varios padres de familia que estábamos cuidando a nuestros niños y vimos que la muchacha gritó y aventó una cobija, la cobija se movía y en efecto, era un murciélago grande, de tono gris, fue entre noviembre y diciembre de 2016, yo tomé fotografías", asegura Guzmán.

Indicó que luego de varios días, aparecieron otros dos murciélagos.

La familia de Matías, pide a las autoridades sanitarias que se realice una revisión en los ductos de aire, que se inspeccione de manera minuciosa cada una de las áreas de la clínica "para evitar contagios y propagación de hongos".

"Así como solicitar expedientes de los menores que se encontraban en el hospital en el período 2016 que dieron positivo en pseudomona, cándida, neumonía e histoplasmosis pulmonar".

El siglo de torreón / Angélica Sandoval

Dato. La familia de Matías, cuenta con fotografías de los murciélagos que aparecieron en la UMAE.

