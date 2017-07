Linkin Park ya tendría suplente para Bennington

En las últimas horas, han surgido rumores sobre la banda Linkin Park, que aseguran que el Tour de su nuevo disco One More Light continuará con un suplente en el puesto de Chester Benngton, quien murió a causa de suicidio el pasado 20 de julio.

El candidato sería el cantante Oliver Skyes, miembro de la banda Bring me the horizon. Según algunos medios estadounidenses, Linkin Park ya se habría comunicado con él para ofrecer el puesto. A lo que él respondió sentirse feliz de hacerlo.

La banda canceló momentaneamente su gira por norteamérica y pidió estar al pendiente de los embajadores de cada país.

De momento, ninguna de las dos partes ha confirmado los rumores. En tanto, Skyes dejó un tuit el día de la muerte de Chester Bennignton en el que indicaba que no aceptaría la propuesta.

Is there any chance It's not true? I don't want to accept it. #chesterbennington