Fija un calendario de mantenimiento

Es muy probable que, con todas esas actividades de trabajo y familia, te olvides de atender las pequeñas, pero valiosas revisiones que tu auto requiere para siempre estar a punto. Se trata de que no te falle en el momento más inoportuno; pero no sólo eso, hay que evitar también que se acumulen las averías, lo que terminará afectando tu cartera de una manera cruel. Esos descuidos, para colmo, reducen la vida útil del auto y su valor de reventa.

Una bitácora o calendario es una gran herramienta para establecer fechas de revisiones y servicios, sin importar que parezcan pequeños o poco trascendentes.

REDUCES LA POSIBILIDAD DE DAñOS MAYORES Y COSTOSAS REPARACIONES

Un control de chequeo te permite identificar a tiempo una pequeña o gran falla en el auto, principalmente en el motor. No atenderla podría deteriorar el vehículo o incluso dejarlo inservible. Cuando detectes algo extraño, algún ruido no previsto o de origen difícil de precisar, no dudes en llevarlo con un experto para que repare el problema inmediata y totalmente.

MEJORA LA EFICIENCIA DE COMBUSTIBLE

Si mantienes todos los elementos "en regla" (nos referimos a los niveles de fluidos, neumáticos en buen estado, cambio de lubricantes, reemplazo de filtros, etcétera), además de obtener un excelente comportamiento dinámico y una garantía de seguridad, podrás mantener el rendimiento energético óptimo. Todo estará en sintonía para reducir el desgaste de las partes móviles.

CONSERVA EL VALOR DE REVENTA

Una de las ventajas más importantes de llevar un control de servicio y revisión del auto es que, al aumentar el grado de conservación del vehículo, el precio en una reventa será mucho más alto comparado con el de otros modelos del mismo año, pero que ya presentan algunas fallas mayores. Si un comprador no tiene que invertir de inmediato en una reparación, estará más dispuesto a poner de frente el dinero que pide el dueño original. Y si además de la factura muestras la bitácora física detallada, ¡tienes un muy buen gancho de venta!

Haz una bitácora de servicio para tu auto

Rendimiento. Expertos recomiendan tener en regla los niveles de fluidos y cambio de lubricantes.

