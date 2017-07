Conoce los estrenos de agosto en Netflix

TORREÓN, COAH.-

Queda poco para que el mes de julio se termine, con esto significa que llegarán nuevos títulos al catálogo de Netflix para el mes de agosto.

Uno de los más esperados será la serie The Defenders de Marvel, que será la unión de los héroes Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist y Luke Cage, que ya tuvieron sus previas series en la plataforma. Esta serie llega el 18 de agosto al streaming.

Otro estreno fuerte será el de la adaptación Death Note, adaptación del famoso ánime homonimo que llegará el próximo 25 de agosto.

Al streaming llega la sexta temporada de The Walking Dead, la cuarta de The Blacklist. Como serie original llega Atypical, una serie original sobre la vida adolescente.

En la comedia, el comediante mexicano Alan Saldaña en Alan Saldaña: Mi vida de pobre, estrenará su especial, como ya lo hicieron otros personajes del Stand Up en México.

1 de agosto

Sobreviviendo a Escobar, alias JJ (- temporada 1)

4 de agosto

Wet Hot American Summer: Ten Years Later (1)

11 de agosto

Atypical (1)

14 de agosto

The Walking Dead (6)

15 de agosto

Million Yen Women (1)

18 de agosto

The Defenders (1)

20 de agosto

The Blacklist (4)

25 de agosto

Disjointed

25 de agosto

La niebla (1)

Películas

1 de agosto

El instituto

1 de agosto

Nunca digas su nombre

3 de agosto

El guardián invisible

11 de agosto

Desnudo

12 de agosto

Argo

18 de agosto

¿Qué le pasó al lunes?

20 de agosto

Mission Impossible: Rogue Nation

21 de agosto

Amnesia

25 de agosto

Death Note - Original de Netflix

29 de agosto

La promesa

Documentales y especiales

1 de agosto

Maz Jobrani: Immigrant

4 de agosto

Alan Saldaña: mi vida pobre

ícaro

Lo que se va de la plataforma

Series y películas que se van en agosto de 2017

1 de agosto

10 Things I Hate About You

Justice League Unlimited – Temporadas 1 y 2

Justice League – Temporadas 1 y 2

Babe

Babe Winkelman’s Outdoor Secrets

Babe: Pig in the City

Beneath the Helmet

Black Widow

Dirty Mary, Crazy Larry

Electric Slide

Elizabethtown

From the Terrace

From Time to Time

Goodbye World

Horsemen

Hunter X Hunter – Temporadas 1–5

Josef Fritzl: Story of a Monster

Malibu’s Most Wanted

Prefontaine

Russell Brand: End the Drugs War

Russell Brand: From Addiction to Recovery

Teacher’s Pet

The Delivery Man – Temporada 1

The Diabolical

The Heavy Water War – Temporada 1

The Hunt – Temporada 1

The Little Engine That Could

The Lizzie McGuire Movie

The Verdict

Young Justice – Temporadas 1 y 2

Young@Heart

Zack and Miri Make a Porno

4 de agosto

Superbad

5 de agosto

Pelican Dreams

Personal Gold: An Underdog Story

6 de agosto

Human Capital

The Spoils of Babylon – Temporada 1

9 de agosto

The Five Venoms

10 de agosto

Dope

11 de agosto

Four Blood Moons

Jesus People: The Movie

Patch Town

Two Days, One Night

14 de agosto

Drones

Food Matters

15 de agosto

American Dad! – Temporadas 1–4

To Kill a Mockingbird

Changing Seas – Temporadas 3–6

Close Quarter Battle – Temporada 1

The New Frontier – Temporada 1

Top 10 Secrets and Mysteries – Temporada 1

23 de agosto

The Summer of Sangaile

24 de agosto

Gun Woman

25 de agosto

October Gale

Paratodos

The Kidnapping of Michel Houellebecq

28 de agosto

Revenge – Temporadas 1–4

30 de agosto

The League – Temporadas 1–7

31 de agosto

Space Warriors





