Niega yerno de Trump colusión con Rusia

El yerno y asesor del presidente estadounidense Donald Trump, Jared Kushner, negó hoy haber cometido "colusión" con Rusia, en una declaración enviada a los comités de inteligencia del Senado y la Cámara de Representantes, informan medios locales.

"No cometí actos de colusión (pacto ilegal para dañar a un tercero) ni conocí a nadie más en la campaña que lo hiciera con ningún gobierno extranjero", dice Kushner en una declaración escrita divulgada horas antes de testificar a puerta cerrada ante el Comité el Senado sobre sus contactos rusos durante la campaña electoral de 2016.

"No mantuve contactos inapropiados, no he dependido de fondos rusos para financiar mis actividades empresariales en el sector privado, he tratado de ser totalmente transparente", añade en el texto, de once páginas.

Kushner insiste en que no tuvo "contactos inapropiados" con individuos que hubieran sido o fueran en ese momento representantes del Gobierno ruso, más allá de las cuatro reuniones que ya se conocen públicamente.

Se trata de dos encuentros con el embajador ruso en Washington, una reunión con el jefe de un banco estatal ruso y la reunión de junio de 2016 con una abogada rusa en la que participó el cuñado de Kushner e hijo del presidente, Donald Trump Jr.





