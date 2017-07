Pide Yunes abrir proceso a Karime

Archivo

El gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, afirmó ayer que Karime Macías debe ser procesada penalmente, al igual que su esposo Javier Duarte.

"Ya lo he demandado y lo vuelvo a reiterar, Karime Macías debe ser sometida a proceso penal porque participó directamente en las actividades delictivas", señaló.

Entrevistado luego de encabezar una reunión del grupo de coordinación Veracruz, insistió en que Macías participó directamente en la red de corrupción que tejió Duarte.

"Ella participaba directamente, en los datos que yo ofrecí a la procuraduría (PGR) aportar aparece ella reiteradamente y, sin duda, ella tiene responsabilidades penales por las cuales tendrá que responder.

"Ayer (sábado) se dijo en la reunión, en la audiencia para la vinculación de Duarte, la Procuraduría General de la República lo señaló y no hay ninguna razón por la cual ella no sea sometida a proceso", consideró.

Un juez federal vinculó a proceso a Duarte por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivado de presuntos desvíos por mil 670 millones de pesos en su gestión en Veracruz.

Tras calificar la decisión del juez Gerardo Moreno como un gran éxito para la PGR, Yunes dijo que espera que Duarte reciba una larga sentencia. El mandatario panista se pronunció por que el eventual castigo a su antecesor vaya acompañado de la devolución del dinero desviado porque, dijo, pertenece a los . Sería muy injusto que quedara en manos de terceras personas", expresó.

Si Yunes Linares declara, defensa lo interrogará

Si la Procuraduría General de la República (PGR) toma el testimonio del gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, la defensa del exgobernador Javier Duarte lo interrogará.

Marco Antonio del Toro, quien encabeza la defensa del exmandatario veracruzano, informó que luego de que un juez federal dictó auto de vinculación a proceso en contra de su defendido por delincuencia organizada y "lavado" de dinero, ellos no pueden ofrecer como prueba el testimonio de Yunes hasta que la PGR lo cite a comparecer y, hasta entonces, ellos podrán ejercer la defensa para interrogarlo. "Nosotros no tenemos por qué citar a Yunes, porque hasta ahorita no es parte de ningún dato de prueba que el Ministerio Público haya aportado, no podemos construir lo que el Ministerio Público decida hacer, nosotros nos dedicamos a la defensa y si el MP decide citarlo, pues nosotros lo tendremos que interrogar", dijo al salir del Reclusorio Norte.

Según el actual mandatario de Veracruz, la PGR aceptó su comparecencia como testigo en el caso de su antecesor. Por el momento, el abogado indicó que iniciarán la preparación de la apelación contra el auto de vinculación a proceso dictado a Duarte. Por lo que se siente confiado en que los argumentos hechos valer durante la audiencia, en la que solicitó reconocer la ilegalidad de la declaración del testigo Alfonso Ortega López, servirán para impugnar la decisión del juez.

Importante. Karime Macías cada vez es mas relevante en el caso; la PGR no la investigó.

