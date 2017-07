Duarte será procesado

EL JUEZ DETERMINÓ QUE EL EXMANDATARIO ACREDITA LOS DELITOS DE DELINCUENCIA ORGANIZADA Y LAVADO DE DINERO

Luego de una audiencia de 12 horas, el exgobernador Javier Duarte fue vinculado anoche a proceso por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, ya que el juez consideró que existen pruebas suficientes para presumir dos cosas: que en efecto se cometió un delito y que Duarte es probable responsable de ambos, como líder de la organización criminal.

En la audiencia que se realizó ayer en el Reclusorio Norte, el juez federal Gerardo Moreno determinó un plazo de seis meses para la investigación complementaria que llevará a cabo la PGR, bajo supervisión judicial. Afirmó que el exmandatario no puede pasar más de dos años sujeto a proceso sin ser sentenciado y señaló que esto no implica una sentencia condenatoria, sino que a su juicio existen elementos suficientes para suponer su participación en ambos delitos.

Durante la audiencia, Marco del Toro, abogado de Duarte adelantó que apelará la sentencia del juez.

En su resolución, el impartidor de justicia explicó que la Procuraduría había cubierto los requisitos básicos para vincular a proceso a Duarte, al haber ofrecido los datos mínimos indispensables.

"Lo he señalado, esto no es una sentencia ni estoy diciendo que el acusado sea plenamente responsable de los delitos; no, lo que estoy diciendo es que hay datos de un delito y existe la probabilidad, sólo eso, de que usted lo cometió o participó en él", expuso en la audiencia que duró más de 12 horas.

Sin embargo, el juzgador eliminó el testamento de Moisés Mansur en favor de Duarte y su esposa Karime Macías, así como la sentencia de 3 años con 4 meses de prisión por lavado de dinero en contra de las hermanas Elia y Nadia Arzate Peralta, citadas en el misma causa penal. Duarte cumplirá la prisión preventiva en ese centro de justicia de la capital del país, y no en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Morelos, como solicitó la PGR.

De ser encontrado culpable, Duarte podría enfrentar una pena máxima de 10 años por "lavado" de dinero y hasta 40 años más por delincuencia organizada. El plazo para la próxima audiencia de acusación en su contra vence el 22 de enero de 2018.

