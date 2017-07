Sacude la renuncia de Spicer a la Casa Blanca

LA CONTRATACIóN DE SCARAMUCCI SE HIZO A ESCONDIDAS DEL GRUPO DE DECISIóN DEL DESPACHO OVAL

En la Casa Blanca de Donald Trump las cosas nunca suceden de forma orgánica, tranquila, siguiendo una pauta preestablecida: todo va a un ritmo de desenfreno, todo es fulminante y abrupto, salvaje. También lo fue la última de las sorpresas: la renuncia inesperada del portavoz presidencial, Sean Spicer. Sólo duró en el cargo seis meses y un día. La salida de Spicer, efectiva a finales de agosto, sacudió a Washington como un terremoto de gran magnitud y fue vista como la enésima prueba del caos y la crisis permanente del gobierno de Estados Unidos. El detonante fue la contratación de Anthony Scaramucci como nuevo director de comunicación, un conocido hombre de Wall Street sin experiencia en el rubro.

La llegada de Scaramucci, quien durante la campaña fue un gran activo a pesar de su pasado de crítica al magnate e incluso cercanía a Hillary Clinton, llegó gracias a dos de los principales asesores de Trump: su hija Ivanka y su yerno Jared Kushner. La contratación se hizo a escondidas del grupo de decisión más presente en el Despacho Oval, conscientes de la animadversión que presentaba la figura del ya nuevo director de comunicaciones.

En privado, Spicer y el jefe de gabinete, Reince Priebus, dijeron que Scaramucci sólo entraría al Ala Oeste de la Casa Blanca por encima de sus cadáveres. Incluso, Steve Bannon, jefe de estrategia e ideólogo, habría expresado su descontento. "Sería un grave error", dijo Spicer en la víspera de su renuncia, cuando los rumores se multiplicaron. A varias personas cercanas y periodistas advirtió que si se confirmaba, él se iba. Cumplió con la promesa. "Ha sido un honor y privilegio servir al presidente", se despidió a través de Twitter.

La desconfianza de Trump en Spicer era conocida y notoria. "Mi equipo de comunicación no tiene por qué saber qué tengo en la cabeza", llegó a decir el presidente una vez, demostrando no sólo la falta de confianza en su equipo sino la certeza que él es su mejor portavoz.

En las últimas semanas, Spicer desapareció como figura principal en la portavocía, fue culpado internamente por la familia Trump por una supuesta mala gestión comunicativa de la crisis por la reunión de Donald Jr. con abogados rusos, y no estaba presente en la última entrevista del presidente con "The New York Times".

Spicer aguantó todos los envites. Figura relacionada con la maquinaria más tradicional del Partido Republicano, entró en el equipo como gesto hacia el partido, para contentar a un organigrama temeroso de la volatilidad del presidente.

Desde su cargo ocultó con un tono desafiante y agresivo la incomodidad de su posición, aguantando desde las críticas por mentir desde el podio presidencial hasta las burlas por parodias en programas televisivos como "Saturday Night Live". Sólo Scaramucci consiguió que renunciara al cargo. En un comunicado leído por la nueva portavoz de la Casa Blanca, la hasta ahora número dos en el cargo Sarah Huckabee Sanders, lo único que Trump defendió de su ya exportavoz fueron sus "fantásticos índices de audiencia" de sus conferencias de prensa cuando eran televisadas. La última vez que hizo una fue el 20 de junio.

Scaramucci demostró en poco menos de media hora por qué Trump lo eligió: es prácticamente la antítesis de Spicer. Confiado, cómodo ante la prensa, con mensaje claro sin titubeos, imagen impecable, conoce al presidente de hace décadas y sabe qué le gusta oír y hacer. La confianza de Scaramucci es tal que, para despedirse de los periodistas, lanzó un beso al aire.

A pesar del mensaje de unidad ante la decisión que quiso mostrar la Casa Blanca, la tensión está más a flor de piel que nunca.

Efe

Scaramucci, nueva ficha de Trump

Antonio Scaramucci ha estado vinculado al equipo de Donald Trump desde hace más de un año, pero sólo ahora entra a la Casa Blanca, con nula experiencia en el gobierno y con la difícil labor de dar coherencia al mensaje oficial.

Conocido financiero de Wall Street, comentarista habitual en la televisión y doctorado en derecho por Harvard, Scaramucci, de 53 años, nacido en Long Island (en el estado de Nueva York), fue designado ayer por Trump como director de Comunicaciones.

Ha sido un nombramiento tan polémico que el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, que lleva muchos meses defendiendo a Trump, renunció al cargo, lo que generó una de las peores tormentas políticas desde el relevo presidencial, en enero pasado.

Es el segundo intento de Trump por sumar a su equipo de gobierno a Scaramucci, aunque desde noviembre pasado formaba parte de un comité de transición de dieciséis personas, junto a los tres hijos del magnate y su yerno Jared Kushner. El 12 de enero pasado fue designado director de la Oficina de la Casa Blanca para Asuntos Públicos e Intergubernamentales, pero tuvo que echarse para atrás mientras era escrutado por la Oficina de Ética Gubernamental. En algunos medios le llaman "El Gorrero" y, aunque no parece que nunca le haya faltado dinero, su padre, de origen italiano, fue un obrero de la construcción. The Washington Post mencionó ayer que en 2015 llegó a calificar a Trump como "otro político pirata", cuando el ahora presidente estaba muy abajo en las encuestas. Scaramucci ha sido el centro de una polémica por una información de CNN sobre sus inversiones de la que la cadena se tuvo que retractar, con las disculpas públicas respectivas.

Adiós. Sean Spicer renunció al cargo en protesta por la intención de Trump de designar a un nuevo director de Comunicaciones.

Relevos. Antonio Scaramucci y Sarah Huckabee Sanders.

