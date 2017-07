Dimite Sean Spicer, portavoz de la Casa Blanca

WASHINGTON, EU.-

El secretario de Prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer, renunció este viernes al cargo en protesta por la designación de un inversionista neoyorquino cercano al presidente Donald Trump como nuevo director de Comunicaciones.

Lo anterior, informado por el diario The New York Times y The Associated Press, agudiza la crisis interna que vive el Gobierno de Donald Trump.

Una de las fuentes dijo que Spicer se va debido a que no está de acuerdo con el nombramiento del nuevo director de comunicaciones de la Casa Blanca, el financista neoyorquino Anthony Scaramucci.

Las personas enteradas de la decisión solicitaron el anonimato debido a que no estaban autorizados a hablar del tema públicamente.

(EFE)

