Demandan empresarios un cronograma del Metrobús

José Antonio Baille Smith, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), dijo que toda la construcción del Metrobús ha tenido un impacto negativo a lo largo del bulevar Revolución por los cierres de calles, aunque consideró que se cuenta con el apoyo de Tránsito y Protección Civil, sin embargo, dijo que es necesario conocer las fechas para tomar otras estrategias, como sacar la mercancía, preparar alguna remodelación, abrir otros locales, etc.

Recordó que esta misma exigencia se hizo durante la construcción del Paseo Morelos y fue más complicada su elaboración porque se desconocía qué podría encontrarse debajo, mientras que el metrobus abarca solamente la vialidad, por lo que es necesario contar con esta planeación, a fin de que los comerciantes puedan prepararse para los cierres de calles.

"Puede haber una falla por un día o dos pero no tenemos ni siquiera eso", dijo, "nos preocupa porque en los medios se informó que sería de la calzada Colón a la calle Múzquiz, hace mes y medio que lo solicitamos, y además de que no se ha dado esa construcción, no tenemos tampoco el cronograma, no queremos algo exacto pero sí queremos saber para prepararnos".





