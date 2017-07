Guerreros preparan el debut ante los Lobos

Aarón Arguijo Gamiochipi

TORREÓN, COAH.- Los Guerreros del Santos Laguna prosiguieron con su preparación rumbo a la primera jornada del torneo Apertura 2017, realizando ayer un entrenamiento matutino en las instalaciones de Territorio Santos Modelo.

Una práctica ligera en las canchas alternas del cuartel general albiverde fue la actividad designada por José Manuel de la Torre a pocos días del inicio de una nueva aventura, para la que intenta encontrar su once ideal. Los integrantes de la plantilla albiverde realizaron algunos circuitos aeróbicos e igualmente trabajaron con balón, llamó la atención durante el entrenamiento del primer equipo, la inclusión del delantero colombiano Edwuin Stiven Cetré, quien se desempeña en el equipo albiverde de la segunda división premier.

Los Guerreros sostendrán esta mañana otra práctica en la que comenzarán a preparar la táctica a utilizar ante los Lobos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, el actual "Benjamín" de la Liga MX.

ANSIOSOS POR INICIAR

Al finalizar el entrenamiento matutino, el volante tapatío Walter Gael Sandoval compareció ante los medios de comunicación para compartir los deseos que ya tiene el equipo por escuchar el silbatazo inicial del nuevo torneo: "ya estamos ansiosos por que empiece el torneo, sabiendo que hicimos una buena pretemporada y nos sentimos bien preparados para el fin de semana. El ambiente que se tiene en los entrenamientos es muy bueno y estamos concentrados en comenzar de la mejor manera el torneo", describió.

El reciente nombramiento como "Novato del Año" en la Liga MX, significa para Gael un logro muy importante, pero también la responsabilidad de responder a las expectativas que este premio pudiera generar: "en el ámbito personal, ese premio me da mucha felicidad y me hace darme cuenta de que el trabajo es lo que lleva a lograr cosas como premios y halagos, me da mucha motivación para hacer un mejor trabajo en el torneo siguiente y lograr el objetivo de ser campeones", explicó.

Luego de que un novato deslumbra en su primer año como profesional, la segunda temporada suele ser la más complicada, no solamente en el futbol, sino en cualquier deporte, situación que Sandoval acepta como un reto a vencer: "es parte de ser profesional. Las expectativas son altas en lo grupal y lo individual, ahora toca demostrar que no fue casualidad el torneo pasado, trabajar duro y mejorar los detalles que quedaron pendientes durante el torneo anterior", sentenció.

Ante la llegada de Brian Lozano y Javier Cortés, dos futbolistas que juegan en la misma zona de la cancha donde se desempeña Gael, el juvenil lo toma como algo provechoso para el equipo, ya que jugará el que mejor nivel muestre y así pueda ayudar a Santos: "ellos llegan y son competencia, ya tienen mucha experiencia, pero esa competencia es lo mejor para el equipo, eso nos motiva a los que están adentro de la cancha y también a los que están afuera, es parte de la competencia interna que hace mejor a cualquier equipo", aclaró.

Muy claras son las METAS de Sandoval para su futuro cercano como futbolista profesional, las que describió de manera contundente y con gran convicción: "de manera grupal, mi objetivo es ser campeón con Santos, que hagamos un excelente torneo, en el plano personal, quisiera irme a jugar a Europa en un lapso no mayor a un año", finalizó.

En la práctica del primer equipo santista llamó la atención el delantero colombiano Edwuin Cetré, quien milita en el equipo de la Segunda División Premier y vio acción durante la semana previa al inicio del torneo. (Jesús Galindo)

