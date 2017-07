Le lloran al 'maestro del disfraz'

AP

Los ángeles, eu.- Martin Landau, el actor camaleónico que adquirió fama como un maestro del disfraz en la serie televisiva de los 60 Misión imposible y que después coronó con un Oscar una carrera larga y versátil por su conmovedora interpretación del astro de las películas de horror Bela Lugosi en la cinta de 1994 Ed Wood, falleció. Tenía 89 años.

Landau murió el sábado de complicaciones imprevistas durante una breve permanencia en el Centro Médico de la UCLA, dijo su publicista Dick Guttman.

Misión: imposible, en la que también actuó la esposa de Landau, Barbara Bain, se convirtió en un éxito inmediato al estrenarse en 1966. La serie permaneció en el aire hasta 1973, pero Landau y Bain dejaron la producción después de tres temporadas debido a una disputa financiera. Ambos volvieron a tener papeles protagónicos en la serie británica de ciencia ficción Space: 1999, de 1975 a 1977.

Landau pudo haber sido un superastro pero por un papel que no interpretó: el Señor Spock, el jefe de asuntos científicos de orejas puntiagudas en la nave espacial Enterprise. El creador de la serie Star Trek, Gene Rodenberry, le había ofrecido a Landau que personificara al personaje mitad vulcano mitad humano que buscaba eliminar toda emoción en su vida. Landau rechazó el papel.

"Un personaje sin emociones me habría vuelto loco. Me habrían tenido que hacer una lobotomía", explicó en 2001. Landau prefirió Misión imposible y Leonard Nimoy pasó a la posteridad como Spock.

En un giro irónico, Nimoy reemplazó a Landau en Misión imposible.

Después de una breve pero impresionante carrera en Broadway, Landau tuvo un debut auspicioso en el cine a finales de la década de 1950 cuando interpretó a un soldado en Pork Chop Hill (La gloria se escribe con sangre) y a un villano en el clásico North By Northwest (Intriga internacional) de Alfred Hitchcock.

Sin embargo, Landau tuvo mucho menos éxito después de Misión imposible al quedar encasillado como Rollin Hand, el mago de los disfraces en el equipo ultrasecreto de agentes. Su carrera cinematográfica languideció más de una década y alcanzó su punto más bajo en la película para televisión The Harlem Globetrotters on Gilligan's Island de 1981.

Su redención comenzó con un papel empático en Tucker: The Man and his Dream (Tucker: Un hombre y su sueño), el filme de 1988 de Francis Ford Coppola que le mereció a Landau su primera nominación al Oscar.

Fue postulado de nuevo al año siguiente por su interpretación de un esposo adúltero en Crimes and Misdemeanors (Crímenes y pecados) de Woody Allen.

Su tercera nominación fue por Ed Wood, el sentido homenaje del director Tim Burton a un hombre ampliamente visto como el peor cineasta de Hollywood de todos los tiempos.

"Hubo un periodo de 10 años en los que todo lo que hice fue malo. Me gustaría ir atrás y convertir todas esas películas en púas de guitarra", dijo Landau tras recibir el Oscar.

En Ed Wood, interpretó a Lugosi durante sus últimos años, cuando el actor nacido en Hungría que se había hecho famoso como el conde Drácula estaba enfermo, adicto a las drogas y obligado a hacer películas con Ed Wood para poder pagar sus cuentas. Landau, un talentoso mimo entrenado en la actuación de método, investigó ampliamente a su personaje.

"Vi unas 35 películas de Lugosi, incluyendo unas peores que cualquier cosa que Ed Wood haya hecho jamás", recordó en el 2001. "Pese a la basura, tenía cierta dignidad, cualquiera fuera el papel".

