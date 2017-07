Retan a Maduro con plebiscito

La Oposición venezolana exclamó ayer un contundente "No" a la Asamblea Constituyente del Presidente Nicolás Maduro. Un masivo plebiscito, en el que participaron más de 7 millones de ciudadanos en 559 ciudades de todo el mundo, arrojó un resultado de 98.4 por ciento en contra del proyecto chavista, que inicia el día 30 de este mes con la elección de los encargados de redactar la nueva Constitución. El resultado, no obstante, será muy probablemente ignorado por el Gobierno, ya que el referendo fue organizado por el Parlamento, de mayoría opositora, y no por el Consejo Nacional Electoral.

Sí funciona, en cambio, como una victoria moral, así como una nueva muestra de poder de convocatoria de la Oposición.

Miles de venezolanos radicados en México acudieron a los 33 centros de consulta instalados en la Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, entre otras ciudades. En Polanco, las mesas de votación resultaron insuficientes, pues hubo votantes que tardaron hasta tres horas en espera de su turno.

La Cancillería mexicana reconoció la alta participación ciudadana en la consulta y manifestó que espera que los resultados sean escuchados y tomados en cuenta para restaurar el orden.

[INTERNACIONAL 12A]







