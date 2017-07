No se aferra al pasado

TORREÓN, COAH.-

La cantante Karina; la misma que conoció la fama por temas como Sé como duele, A quién o La noche es mágica ha vuelto a la industria de la música arropada por la gira GranDiosas y por el lanzamiento de su nuevo disco Tequila y Rosas; proyectos que están encaminando su presente y su futuro.

"Claro que añoro esos tiempos -Los 80-, pero uno no puede vivir atado al pasado porque te puedes disipar en el tiempo y desaparecer como los dinosaurios. Hay que adaptarse, ajustarse y aceptar lo que trae el mundo nuevo consigo; habrá cosas que nos gusten o y otras que no, pero ni modo", comentó la artista en entrevista exclusiva con El Siglo de Torreón.

La venezolana platicó desde su hogar en Miami, Florida de sus planes, su amor por el norte de México, la manera en que considera que ha cambiado la vida y la situación tan complicada por la que atraviesa su nación, algo que le preocupa bastante.

"Si bien es cierto que este año he tenido bastante trabajo lo cual me tiene muy entusiasmada, no puedo dejar de sentir una pena inmensa por lo que está ocurriendo en Venezuela, porque es mi país y por ende es parte de mí como mujer y como artista", reflexionó.

Cada que puede, la intérprete alza la voz en sus redes con el fin de apoyar a su gente sobre todo en fechas recientes en las que la nación liderada por Nicolás Maduro se encuentra en momentos sumamente críticos.

"Esta dictadura -De Maduro- está moribunda, y ya lo que queremos es patearla de la forma más rápida posible. He dado algunos conciertos a favor de diversas fundaciones porque más que ser artista soy un ser humano y me doy cuenta que hay pobreza, que hay hambre, que faltan medicinas y no sólo en mi país también en otros sitios de Latinoamérica", refirió.

A finales de febrero, la nacida un 19 de noviembre dio a conocer el material discográfico Tequila y rosas que incluye temas como Mi vida eres tú, El cariño es como una flor, Vuelvo a empezar, Llorar y el sencillo Por qué será, cuyo video oficial ya rebasó las 400 mil visualizaciones.

"Es un álbum con el que rindo homenaje al cantautor Rudy Las Cala, porque no hay nadie más Rudy que Karina ya que él compuso temas como Sé como duele. Lleva el nombre de Tequila porque incluí algunos sonidos del mariachi en las canciones a manera de agradecimiento a México por lo que me ha dado, y lo de Rosas, es por ese lado tan mío relacionado con el pop o la balada", expresó.

La venezolana cuyo nombre completo es Cynthia Karina Moreno Elías dijo que desea que dicha producción sea el inicio de un cúmulo de aventuras en lo que respecta a su carrera.

"Tequila y Rosas es mi retorno individual como solista tras lo que había hecho con GranDiosas. Espero que sea el comienzo de algo muy hermoso. Tuve una época de mucho brillo, de mucha luz, de mucha escarcha pero ahora lo más importante para mí es estar con la gente y con los músicos ya que para mí eso es lo más importante ahora".

Como es sabido varios cantantes han incursionado en el género de moda que es el urbano, al preguntarle a Karina si haría alguna melodía con este ritmo respondió que, "nunca digas de esta agua no beberé porque uno nunca sabe".

"Seguiré en mi línea musical, pero si un día Maluma me invita a hacer un dueto yo no le voy a decir que no; la verdad es que no me cierro nuevas oportunidad y más en este mundo de la música que ha cambiado tanto", reveló.

Karina conserva un aspecto juvenil algo que podría derivarse a que corre diario con el fin de ejercitar sus pulmones. Al respecto explicó que le agrada verse bien pese a que eso no es su prioridad.

"La verdad es que me alimento muy bien, la comida es un vicio que tengo. En esta etapa de mi vida no me preocupo tanto por el físico ya que el público me conoció por mi música y no por lo buena que estuve o estoy; es más importante el fondo y no la forma", aclaró.

¿Por qué le gusta el norte de México?

Hace muchos años, la cantante Karina tuvo un romance con un norteño, motivo por el que recuerda con cariño esta parte de la República Mexicana.

"Estuve enamorada de alguien del norte de México que por cierto le mando saludos. En los 80 y parte de los 90 hice muchas giras por el interior de México así que conozco bien varios estados".

La venezolana dijo que le gustaría presentar en Torreón sus éxitos y las canciones que conforman su disco Tequila y rosas.

"Quiero ir a su tierra y reencontrarme con ustedes, quiero llevarles mi nuevo show; agradezco el apoyo que me han brindado y me gustaría que me siguieran en mis redes sociales, me encuentro como Karina La Voz", puntualizó.

