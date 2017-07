Lamenta falta de apoyo a proyecto

TORREÓN, COAH.-

Erick Bazán, lagunero creador del proyecto de "clima personal", lamentó la falta de apoyo que ha tenido de parte de la comunidad lagunera en las últimas semanas.

Detalló que actualmente su proyecto compite en la plataforma posible.org.mx para ser uno de los cinco ganadores de apoyo en desarrollo y capacitación de tecnología, pero actualmente se encuentra fuera e la zona de calificación debido a los pocos votos que ha obtenido a través de una votación en linea.

"Me da tristeza y frustración, veo que no estoy tan lejos de estar entre esos cinco, pero la gente no vota por mi en esa página, creo que es algo que puede ayudar a muchas personas en el futuro próximo, tener una pulsera con clima personal... es una idea muy buena, pero me falta desarrollarla más, creo que no estoy pidiendo gran cosa, sólo un voto en linea".

Bazán incluso ha decidido instalarse personalmente en el Paseo Morelos para solicitar personalmente a los ciudadanos su apoyo, pero lejos de recibir apoyo ha sido ignorado por los ciudadanos.

"Me ven, creo que reconocen el proyecto, pero realmente nadie se mete a votar, son muy pocas las personas que quieren de verdad apoyar esa casa... creo que los laguneros han hecho virales muchas cosas que no siempre son útiles, mi proyecto puede serles útil y no he tenido la respuesta que esperaba".

El joven tiene hasta el próximo 20 de julio antes de que se cierren las votaciones en la página, en donde participa con el proyecto número 49.

"Reconocen el proyecto, pero realmente nadie se mete a votar, son muy pocas las personas que quieren de verdad apoyar”.— ERICK BAZÁN, emprendedor

Exhorto Hace llamado a los usuarios laguneros de redes sociales. ⇒ El proyecto de Erick Bazán es el número 49 dentro de la plataforma posible.org.mx. ⇒ El día 20 se cierran las votaciones, solamente serán seleccionados los 5 proyectos con más votos. ⇒ Los ganadores recibirán capacitación diversa para terminar de desarrollar cada una de sus ideas

Piden ayuda. El joven Erick Bazán pide ayuda a usuarios de redes sociales para poder obtener un lugar en proyecto de posible.org.mx

