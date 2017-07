Ricky Martin, una lluvia de sensualidad

DURANGO, DGO.-

Ante una fuerte lluvia, miles de seguidores disfrutaron el concierto inaugural de la Fenadu con Ricky Martin

La lluvia caía con fuerza, pero en el estacionamiento dos de la Feria Nacional Durango miles de personas se mantenían firmes y le hacían frente. Protegidos con impermeables de todos colores, regalaban un mosaico visual en espera de que Ricky Martin subiera al escenario para inaugurar la Feria Nacional Durango 2017.

Era la segunda vez que el astro boricua visitaba Durango con una promesa: hacer que todos sus fans cantaran y bailaran hasta que el cuerpo no pudiera más y lo cumplió.

La inconfundible figura del ex integrante del grupo Menudo se impuso al clima y con un derroche de sensualidad y ritmo en el estacionamiento dos del recinto ferial hizo que la lluvia pasara a segundo plano. Sobre el escenario dejó en claro que tal y como lo dice en su canción 'Pégate', su música es Pa'l dolor, pa'l mal de amores; duranguenses y visitantes curaron sus males en un concierto que formó parte de su One World Tour, gira con la que ha visitado países como Asia y Europa.

Al ritmo de Mr. Put It Down, Ricky encendió motores, seguido de This is good y Drop It On Me.

"Esta fiesta es muy importante para mí, quiero que sonrías toda la noche y que bailes toda la noche, ¿podemos hacerlo esta noche en Durango? ¿Se puede o no se puede? Yo estoy listo señores, les he preparado algo lindo para ustedes, espero que lo disfruten tanto como yo y aquí tienen lo mejor de mi música", dijo el intérprete a sus fans para continuar con Shake your bon bon y Adrenalina.

Poco a poco la lluvia fue cediendo y la fiesta tomaba un toque romántico con Tal vez, Disparo al corazón, Tu recuerdo, Y todo queda en nada y Vuelve.

A lo largo del show Ricky se mostró en varias facetas, desde casual y urbana hasta elegante con más de ocho cambios de vestuario y la compañía de su grupo de bailarines y músicos, quienes también se robaron parte del show con contagiosas coreografías y aplaudidos solos.

Ricky pidió que todos se olvidaran de sus problemas y que fueran libres, sin temor a ser juzgados e inmediatamente puso a todos a bailar con Vente pa'cá, María y La bomba.

Tras una hora y media estaba por concluir el concierto que se convirtió en un juego en el tiempo, una combinación del pasado y el presente a través de los éxitos del puertorriqueño y que incluyó Por arriba, por abajo, Pégate y La copa de la vida, para luego decir adiós con un sensual baile guiado por La mordidita y un sincero "gracias, Durango".





(EL SIGLO DE TORREÓN)

