Dedica su Ariel a Torreón

Sus sueños lo han llevado a tener en sus manos un premio Ariel, sin embargo, no piensa dormirse en sus laureles ya que luchará porque un día pueda escuchar: "Y el ganador del Oscar es… Paco de la Fuente".

La noche del 11 de julio vivirá por siempre en la mente y el corazón de "Paquito", como le dicen sus amigos y familiares, ya que como es sabido obtuvo el máximo galardón del cine nacional en la terna de Revelación masculina por su papel de "Alien" en el filme El alien y yo.

A su regreso a la tierra que lo vio nacer, De la Fuente visitó El Siglo de Torreón y el foro de Siglo TV con el fin de compartir la alegría que le ha dado haberse alzado con el triunfo en la citada categoría.

"Los objetivos que nos pongamos los podemos concretar, de eso no hay duda y aquí está la muestra -su estatuilla-. Agradezco a la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas este premio porque se fijaron en mí por mi trabajo como actor y no por ser down", dijo emocionado.

Al preguntarle a quiénes dedica su premio, Paco respondió convencido y con una sonrisa de oreja a oreja que, "a mi familia, a mis amigos y a Torreón; porque esta tierra se lo merece, aquí trabajamos duro de sol a sol".

El actor recordó el momento en el que fue llamado al escenario del Palacio de Bellas Artes para recibir su galardón ante ovaciones de sus compañeros de la película que ya se encuentra disponible en Netflix.

"Nomás de acordarme de nuevo se me pone la piel chinita. Tuve un choque de emociones… quería reír y llorar, salté de emoción. Estos premios se ganan siendo un buen actor y una buena persona", explicó.

Por otro lado, De la Fuente informó que aparecerá en la serie 40 y 20 dirigida por Gustavo Loza y en la que el lagunero compartirá créditos con Jorge "El Burro" Van Rankin, Mauricio Garza y Mónica Huarte.

"En ese programa encarnaré al sobrino del personaje de Van Rankin. Mi personaje hará muchas travesuras, ya lo verán; es algo coqueto y divertido. Confío en que se me seguirán abriendo las puertas en este medio", dijo.

Por último, el actor pidió a los padres de familia que tengan hijos con Síndrome de Down que crean en ellos.

"Nosotros también tenemos sueños y metas por alcanzar, sólo es cuestión de que confíen en nosotros. Vamos a romper fronteras para que se incluyan a personas como yo en cualquier actividad", señaló.

