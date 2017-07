Santos está listo para amistoso ante Toluca

Aarón Arguijo Gamiochipi

- Santos Laguna sostendr√° esta noche a partir de las 19:30 horas su √ļltimo partido de preparaci√≥n dentro de la tercera fase de su pretemporada, la cual se lleva a cabo en los Estados Unidos. El rival de los Guerreros para esta noche ser√°n los Diablos del Toluca y el juego se disputar√° en el Dell Diamond Stadium de Austin, Texas.

Para los dirigidos por Jos√© Manuel de la Torre se trata del √ļltimo ensayo en territorio estadounidense y una oportunidad muy valiosa para los jugadores que desean llenarle el ojo al estratega albiverde.

Se espera una buena asistencia de aficionados mexicanos que residen en el sur del país de las barras y las estrellas para hacerse presentes en el Dell Diamond Stadium, escenario donde regularmente se juega beisbol, ya que es la casa del Round Rock Express, la sucursal Triple A de los Rangers de Texas.

De cara al encuentro de esta noche, los Guerreros realizaron ayer una √ļltima pr√°ctica matutina en la ciudad de San Antonio, Texas poniendo especial √©nfasis en aspectos futbol√≠sticos ya a solamente diez d√≠as del inicio del torneo Apertura 2017.

Al término de su entrenamiento, el equipo se trasladó por la vía terrestre hacia la ciudad de Austin, donde descansaron durante la noche para declararse listos de cara al duelo de hoy.

Posterior a la pr√°ctica en San Antonio, el volante uruguayo Brian Lozano se dijo motivado por la pronta adaptaci√≥n que ha tenido al plantel albiverde, lo que le ha permitido desempe√Īarse de buena manera durante la pretemporada.

"La verdad es que me siento bien, muy contento, me siento muy c√≥modo, todos los compa√Īeros y el cuerpo t√©cnico me han brindado mucha confianza, busco de a poco seguir adapt√°ndome m√°s a la idea del equipo", afirm√≥.

El sudamericano, quien ya se estrenó haciendo gol con Santos durante la pretemporada, aprovechó el momento para destacar el potencial de la escuadra lagunera.

"El equipo ha demostrado desde hace mucho tiempo que está para grandes cosas, creo que en los partidos de preparación también ha mostrado este gran nivel, más allá de los resultados, nosotros siempre queremos ganar, la verdad es que el equipo trabaja muy bien", consideró.

Sobre su actuaci√≥n en los duelos de preparaci√≥n, Brian indic√≥: "en lo personal me he sentido muy c√≥modo, muy bien f√≠sicamente, futbol√≠sticamente tambi√©n, los compa√Īeros y el cuerpo t√©cnico me han brindado mucha confianza, espero seguir gan√°ndomela, demostrar lo que vine a hacer al club en este torneo".

Posteriormente, Lozano habl√≥ sobre Toluca, √ļltimo rival en la gira por los Estados Unidos: "creo que va a ser un gran partido, en el que tambi√©n podemos medir para qu√© estamos en el campeonato, es un gran equipo, pero nosotros estamos confiando en lo nuestro, vamos a hacer un gran trabajo para ganar".

Finalmente, el "charr√ļa" asegur√≥ estar ilusionado a unos d√≠as del arranque del torneo Apertura 2017.

"Obviamente uno tiene mucha ilusión, ya adaptado estoy con muchas ganas de que arranque el campeonato, ganas de que llegue el primer partido, poder tener minutos y demostrarle a toda la afición para qué vine al equipo, tratar de hacer las cosas bien para ganarme mi lugar y conseguir grandes cosas", sentenció.

