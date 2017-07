TORREÓN, COAH.-

Hoy en punto de las 6 de la tarde, el llamado Autobús de la Libertad llegará a Torreón para realizar un breve recorrido por las calles del centro.

El polémico camión que viaja con una leyenda impresa de "No a la Imposición de Ideologías" ha recorrido 20 ciudades del país, de las cuales sólo en cuatro ha sido "reventado" su recorrido por grupos defensores de los derechos LGBT entre ellos Puebla, Tepatilán, León y Celaya.

Juan Dabduob Giacomán, presidente del Consejo Mexicano de la Familia, presentó los detalles de la gira, cuyo fin son básicamente tres puntos.

El primero es el defender el derecho fundamental de los padres de educar a sus hijos, el segundo el derecho que tiene la familia de ser protegida por la sociedad y por el Estado y "que en México no sólo no se le protege a la familia sino que de le agrede" mencionó el presidente del Consejo.

Y el último punto "es que no queremos que en este país a los niños se les dé una educación sustentada en ideologías, porque son un conjunto de ideas, conceptos abstractos que depende de la persona que esté en turno, no queremos que nuestros hijos estén sujetos a la vulnerabilidad del cambio de gobernantes en el país".

Hay dos problemas importantes en la educación de los menores: en los libros de texto gratuitos y una cartilla de derechos sexuales oara adolecentes y jóvenes. "No es que no estemos de acuerdo con la educación sexual sino el tipo que se da en cada momento de la vida, incluso con el contenido que se da en cada etapa, por ejemplo en el caso de la cartilla, no existen los derechos sexuales es un invento del gobierno mexicano... No sé cuál es la intención de este Gobierno de meter los derechos sexuales para los niños en México".

Por otra parte se informó que el camión partirá del Bosque Venustiano Carranza por la calle Juan Pablos rumbo a la Plaza Mayor.





Juan Dabduob Giacomán presidente del Consejo Mexicano de la Familia presentó los detalles de la gira, cuyo fin son básicamente tres puntos. (EL SIGLO DE TORREÓN)

El Autobús de la Libertad ha causado polémica en México. (ARCHIVO)

