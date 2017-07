Buscan aclarar avalúos a 'modo'

TITULAR DE CATASTRO APLAUDE DENUNCIA DE LA SíNDICA

Luego de que la síndica de Vigilancia Gabriela Casale Guerra, denunciara que el municipio realiza avalúos inmobiliarios "a modo" con valores diferenciados de inmuebles construidos que se hacen pasar por lotes baldíos lo cual reduce los cobros de impuestos como el Predial y el ISAI, la titular de Catastro Municipal Laura Reyes Retana aplaudió el trabajo que la panista realiza.

Declaró que ella también va a requerir que la Contraloría Municipal, realice una auditoría integral al área bajo su cargo.

"Y con especial interés le planteo públicamente a la síndica de Vigilancia que me diga en qué le ayudo para que se revise de manera minuciosa el caso que denuncia. Por lo pronto le pido que me pase las claves catastrales del predio que señala pues en sus declaraciones indica que la vivienda está ubicada en Los Pensadores número 4405, en Residencial Los Fresnos y este número no existe".

"Yo aplaudo el interés de Gabriela Casale y que cumpla tan eficientemente con su trabajo. Yo por escrito pediré este día a la Contraloría que me revise todo para dar cuentas claras antes de que se realice el proceso entrega-recepción".

Reyes Retana argumenta que "ni estoy inmiscuida en el caso este de avalúos que señala que son irregulares. Me enteré hasta que vi la nota publicada, por eso me interesa mucho precisar para que se aclare al respecto".

Dice que ya se entrevistó con el director de Desarrollo Urbano Gabriel Calvillo, para que le aporte información al respecto de este predio que se señala aparece con un avalúo de lote baldío, obviamente con una cantidad menor y con un segundo avalúo como terreno construido y la diferencia en cuanto al cálculo de los impuestos es de mucha diferencia.

Laura Reyes indica que los empleados de Catastro Municipal que le dieron los documentos a la síndica, "ya que ellos mismos lo publicaron en su Facebook, Miguel Ángel Ruelas Castañeda que hace unos días junto con otros diez trabajadores fueron desconocidos por el Sindicato Mayoritario, "seguramente me inmiscuyeron por represalias pues me tienen demandada en la Comisión de Derechos Humanos aunque no fui yo la que les quitó su estatus de sindicalizado a de confianza y con ello ya no pueden realizar tareas de verificación.

LAURA REYES

No han denunciado Se espera que presenten denuncia. Se espera que presenten denuncia. ⇒ Hasta ayer y a pesar de que el titular de la Contraloría Municipal Sergio Bernal, compareció en la Comisión que lo supervisa, no ha recibido ninguna denuncia. ⇒ Dijo el funcionario que además de que se atienden los señalamientos que hacen los ediles, no ha recibido denuncias formales en el caso del avalúo denunciado públicamente por la síndica de Vigilancia Gabriela Casale Guerra.

Apoyo. Laura Reyes Retana titular de Catastro Municipal felicita a Gabriela Casale por denuncia.

