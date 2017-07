No demandará 'Mary Boquitas' a Chapoy

CIUDAD DE MÉXICO.-

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

María Requenel, conocida como "Mary Boquitas", habló en el programa Suelta la sopa sobre Gloria Trevi y Paty Chapoy y señaló que ella no tiene contemplado demandar a nadie pues quiere enfocarse en su regreso a la música.

Requenel dijo: "Ya lo malo quedó en el pasado, no me atormenta nada. Pobre de mí sí me atormentara todavía" y dijo que lo que no hizo en el pasado ahora lo está haciendo con su nuevo sencillo, Una nueva mujer.

Cuando se le preguntó sobre la demanda de Gloria Trevi a Paty Chapoy, Tv Azteca y Publimax, la cantante comentó que en este momento no está pensando hacer nada contra nadie pues quiere enfocarse en lo positivo, que es su regreso a la música.

"Mary Boquitas", Gloria Trevi y Sergio Andrade fueron atrapados por la INTERPOL en el año 2000, acusados por los delitos de rapto, violación agravada y corrupción de menores. Ambas mujeres fueron absueltas.



La cantante comentó que en este momento no está pensando hacer nada contra nadie pues quiere enfocarse en lo positivo, que es su regreso a la música. (FACEBOOK)

Etiquetas: Mary Boquitas Gloria Trevi Pati Chapoy

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...