Trump tira 'golpes' a EPN

FRENTE AL PRESIDENTE PEÑA, EL MANDATARIO ESTADOUNIDENSE DICE QUE QUIERE QUE MÉXICO PAGUE EL MURO

Pese a la reunión que sostuvieron en Hamburgo, Alemania, en el marco de la cumbre del G-20, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a asestar "golpes" a su homólogo mexicano, Enrique Peña Nieto, con los dos principales temas de la agenda bilateral en estos momentos: el muro en la frontera entre ambos países y el Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

Ambos mandatarios celebraron su primera entrevista cara a cara tras meses de tensiones, una cita calificada de "constructiva" por la parte mexicana a pesar de que el muro fronterizo volvió a sobrevolar las relaciones bilaterales.

Más de cinco meses después de que Peña Nieto cancelara una visita a la Casa Blanca por los planes de Trump de construir el polémico muro y cobrárselo a México, ambos líderes se dieron la mano en la ciudad de Hamburgo, que ayer volvió a ser "sitiada" por las protestas y disturbios de manifestantes.

Los medios gráficos ya salían de la sala para dejar a solas a las dos delegaciones cuando una corresponsal preguntó a Trump:

-¿Aún quiere que México pague el muro?.

-Absolutamente- respondió el presidente estadounidense.

El presidente mexicano no dijo nada.

Pero el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, estaba en la sala y dijo que no oyó la respuesta y aseguró que en la entrevista no se habló del muro.

"Lo relevante para México es que no fue tema de la conversación, así lo habíamos acordado y así fue", dijo Videgaray, quien también recalcó que la posición del gobierno mexicano es invariable: "ése no es un tema de la relación bilateral, no es parte de la conversación entre los dos países y no fue parte de la conversación entre los presidentes".

Pero el asunto no quedó ahí. Uno de los temas que sí fue abordado en la reunión es el de la renegociación del TLCAN, y aunque el gobierno mexicano informó que hubo avances en el sentido de modernizar el acuerdo, la Casa Blanca difundió ayer mismo un video con el mensaje semanal de Trump en un tono distinto.

El presidente de Estados Unidos anunció en el video que buscará la "renegociación total" del TLCAN, el cual en ocasiones anteriores ha amenazado con romper en caso de no conseguir lo que quiere.

Entre los temas de interés para la administración Trump en la renegociación figuran los derechos de propiedad intelectual, prácticas regulatorias, empresas estatales, servicios, procedimientos aduanales, medidas fitosanitarias, trabajo, medio ambiente y pequeñas empresas.

[NACIONAL 2a]

NOTIMEX

Tenso acercamiento. El presidente de México, Enrique Peña Nieto (izq.), y su homólogo estadounidense, Donald Trump, se saludan de mano por primera vez desde que el republicano llegó a la Casa Blanca, en el marco de la cumbre del G-20 en Hamburgo.

Más de Torreón

... Anterior Siguiente ...