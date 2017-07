'México vive en una crisis de homicidios'

FABIOLA P. CANEDO

EL SIGLO DE TORREÓN

El 2017 se perfila para ser el peor año en la historia del país, en términos de homicidios, de acuerdo al registro de 1997 a la fecha, señaló Francisco Rivas, director del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) y advirtió que hay una "crisis de homicidios" en México.

Explicó que a partir de abril de 2016 el homicidio comenzó a crecer y luego se presentaron los tres meses con la mayor cantidad de homicidios en la actual administración federal, de julio a septiembre. Posteriormente, se tuvo un período donde siguió creciendo, pero no de la misma manera. "Hasta este año, donde, primero, en febrero tuvimos el peor bimestre de la historia de México, luego tuvimos el peor trimestre, luego el peor cuatrimestre, y ahora con los datos de mayo, podemos afirmar que tuvimos los peores cinco meses desde 1997", expuso, "mayo de 2017 se posicionó como el segundo mes, en términos de tasas, por cada 100 mil habitantes, de homicidios dolosos, ligeramente abajo de mayo de 2011 que fue el peor mes de la historia". Señaló que el análisis refiere que el homicidio doloso en 2017 terminará, de manera equivalente o en una tasa ligeramente superior, a la de 2011, es decir, con 19.77 carpetas de investigación por cada 100 mil habitantes, cuando en mayo de 2011 terminó con un tasa de 19.75.

"Hoy vivimos una crisis de homicidios, lo que no excluye que vivamos una crisis relacionada con el tema de desaparecidos", expresó. Dijo que una parte está ligada al proceso migrante y son personas a las que no se les da la adecuada atención. Refirió que hay una serie de fenómenos delictivos que fluyen en el aumento de las desapariciones, que pueden ser desde eventos violentos como una violación, un secuestro o un homicidio.

"Seguimos sin tener un adecuado trabajo en el territorio para conocer el número de fosas clandestinas, incluso la adecuada sistematización de fosas comunes", comentó. Por otra parte, dijo que hay una reclasificación de homicidios muy grave, lo que significa no permitir el acceso a la justicia a las víctimas, más allá del ejercicio de ocultar la información o de no rendir cuentas a la sociedad y no hacer un trabajo transparente. Como ejemplo, señaló que hay homicidios dolosos que se reclasifican como suicidios, pues este último no es un delito de alto impacto. Consideró que el gobierno mexicano además necesita impactar directamente las cuentas de las bandas criminales, pues se puede detener a 20 bandas pero tienen posibilidad de contar con más gente, carros, armas.

