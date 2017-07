Solicitan Alerta de Género para 10 municipios de Durango

GÓMEZ PALACIO, DGO.-

La Fundación por la Promoción, Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres dio a conocer que este día se entregó la solicitud de declaratoria de Alerta de Género para 10 municipios de Durango.

Los municipios para los que se solicita la alerta son: Gómez Palacio, Lerdo, Tlahualilo, Mapimí, San Pedro del Gallo, San Luis del Cordero, Rodeo, Nazas, General Simón Bolivar y San Juan de Guadalupe, Durango.

La solicitud de AVG (Alerta de Violencia de Género) se entrega a Inmujeres y a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las mujeres.

Sandra Sierra Limones, Presidenta de la Fundación por la Promoción, Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres dijo que la AVG se solicita cuando hay un clima de violencia sistémica contra las mujeres, y recordó que pueden pedirla las Comisiones Estatales de Derechos Humanos, organismos internacionales y organizaciones de la sociedad civil legalmente constituidas en el territorio nacional.

“No es un asunto cuantitativo, es un asunto de acceso a la justicia, de que se reconozcan y tipifiquen los feminicidios, que se generen estrategias de combate y prevención, que los hijos e hijas de las víctimas estén seguros, y que las mujeres confíen en sus autoridades”, dijo.

Refirió que la autoridad constantemente minimiza el hecho de que hayan muerto 16 mujeres por su condición de género, lo cual considera que “no es un asunto grave ni merece la alerta”.

Comentó igualmente que decidieron solicitar la alerta para estos diez municipios ya que es el ámbito de acción de la Asociación y que desde el 2014 han sido testigo del incremento, no solo de los casos de violencia sexual y feminicidios, sobre todo, sino de violencia institucional al recibir un trato por parte de las autoridades procuradoras de justicia muy alejado de la perspectiva de género.

Sierra Limones señaló que hay en la zona conurbada diversas instancias que realizan actividades tendientes a apoyar a mujeres en situación de violencia, pero casi todas tienen procesos inacabados y labores duplicadas, además de privilegiar procesos extra judiciales que siguen manteniendo en estado de indefensión a las mujeres.

Dijo que otro punto de extrema urgencia es la falta de un refugio que desde la perspectiva de género pueda resguardar a las mujeres y sus hijos que viven violencia extrema y que, por ley, es obligatorio a partir de marzo de este año.

Señala que en los diez municipios para los que se solicita la alerta no existe un solo refugio con los requisitos que señala la misma Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia lo que mantiene en un constante riesgo a mujeres que no cuentan con una red de apoyo.

La situación es más complicada en los municipios que se alejan de la mancha urbana en la laguna con mecanismos para el adelanto de las mujeres sin presupuesto, sin personal especializado y sin plan de trabajo, a los que se recurre solo el 8 de Marzo y el 25 de Noviembre, o para considerar que es una avance que existan estas instancias aunque sea en estas circunstancias.

“De nada sirve que existan avances como la NOM-046 si esta sigue sin aplicarse en el sector salud o como las órdenes de protección si los ministerios públicos las desconocen, o a lo mejor las conocen pero no las emiten porque no hay vinculación con las policías locales, esto es violencia sistémica, esto es violencia feminicida porque estas omisiones pueden causar una muerte más”

“Necesitamos sensibilizarnos, desgraciadamente en este estado, el día de hoy por ejemplo, tenemos el caso de una mujer que trabaja en el gobierno del Estado, en Seguridad penitenciaria, y se atrevió a denunciar el acoso sexual que vivía, por eso, tiene un mes castigada, aislada en una torre en el Centro en el que trabaja, se castiga a la agredida, no al agresor, ella no puede renunciar porque mantiene a tres hijos que incluso por miedo y por las amenazas que sufre tuvo que sacar del Estado, y están enterados los altos mandos y simplemente no pasa nada, la familia tenía miedo de su seguridad por algún preso y nunca pensó que iba a terminar en una situación de esta naturaleza”.

Proceso

Una vez que se solicita la Alerta de Género, se conforma un grupo interinstitucional y multidisciplinario que estudia y analiza la posible emisión de la AVG.

El grupo pedirá a autoridades locales todo tipo de información respecto al trabajo que se realiza para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género en el territorio correspondiente a estos diez municipios y será este grupo de trabajo el que tome la decisión final.

Se entrevista a gente de la academia y organizaciones de la sociedad civil y serán los únicos que puedan decidir si procede esta alerta de género.

Este grupo de trabajo va a señalar las deficiencias en cuanto al trabajo del gobierno del Estado y da seis meses al mismo para solventarlas, si el Gobierno del Estado avanza en cuanto a los indicadores que se marcan, ya no hay necesidad de emitir la alerta, si no, se hace la declaratoria oficial.



