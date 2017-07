Suben trastornos y depresión en niños

SEñALAN QUE HAY UNA GRAN CANTIDAD DE NIñOS EN UN ABANDONO AFECTIVO

El suicidio infantil se deriva de diversos factores relacionados con el contexto social que se vive. Adriana Romo, Terapeuta Infantil, dice que hay un incremento de trastornos de ansiedad y depresivos en niños que pueden tener un componente biológico (del propio organismo) y afectivo -familiar y/o social-.

En términos generales, comenta que en los últimos 12 años, ha habido una mayor presencia de la violencia en todos los niveles, tanto social como al interior de las familias y en los ambientes escolares.

"No creo que sea la solución culpar a los padres de familia, ellos también están inmersos en una dinámica laboral muy adversa, parte de ser papá o mamá, es ser proveedor. Hay una gran cantidad de niños en un abandono afectivo por así decirlo, pero no es culpabilizar a los padres porque no es algo que hagan a propósito la mayoría de ellos, que los papás buscan compensar con cosas materiales, también es cierto, pero como sociedad estamos inmersos en una cultura del consumismo, como una efímera satisfacción a necesidades", explica.

El suicidio de una niña de 11 años de edad, es el tercero que se registra en la región. Los hechos se reportaron el pasado 30 de junio en una vivienda de la colonia Loma Real II; la menor se colgó con una cuerda de la protección de la ventana de su cuarto. Fue descubierta por su padre.

El primer suicidio infantil reportado en La Laguna, fue de un pequeño originario de Gómez Palacio, Durango, en el año de 2013; el segundo, se registró en noviembre de 2015 y se trató de un menor de 8 años de edad que se colgó de una litera después de que su padre le retirara su celular a manera de castigo.

"En general vemos niños muy poco tolerantes a la frustración, muy incapaces de enfrentar lo que tengan que enfrentar con un apoyo social y familiar muy debilitado, lo que yo veo grave, es que los adultos no tenemos la capacidad de percibir las primeras señales que empiezan a enviar los niños, lo que yo sí creo, es que los adultos no estamos siendo capaces de comprender y entender el lenguaje infantil", señala.

Para la especialista, es importante abordar estos temas con los niños y niñas, a fin de que tengan la certeza "de que no están solos y de que hay algo que se puede hacer".

De los 516 trastornos depresivos que atendió en 2016 el Centro Integral de Salud Mental (Cisame) en Torreón, aproximadamente unos 200 corresponden a niños de entre 5 y 12 años de edad y a adolescentes de 13 a 17 años, algunos de ellos, con intentos suicidas.

En el caso de los infantes, se estima que la cifra se incremente en este 2017 debido a que se encuentran sobreestimulados con los aparatos electrónicos y pasan demasiado tiempo solos, como consecuencia de las amplias jornadas de trabajo de los padres de familia.

A los niños que llegan al Cisame por depresión, se les realiza una valoración psicológica y un historial clínico. También les brindan terapia y en algunas ocasiones, se opta por medicarlos.

Cualquier cambio en la conducta habitual, es un signo de alarma. Por ejemplo, que un menor se vuelva más introvertido, irritable, indiferente, y agresivo. También que pase mucho tiempo solo, que no se integre a la vida familiar y que comience con problemas escolares, entre otros.

Cifras Estadísticas. Estadísticas. ⇒ En 2016, el Cisame de Torreón atendió 516 trastornos depresivos, unos 200 fueron de niños de entre 5 y 12 años de edad y de adolescentes de entre 13 y 17 años. Algunos de ellos, con intentos suicidas. ⇒ El año pasado, se atendió a 517 menores por TDAH, además de 124 diagnósticos por trastornos del aprendizaje.

Dato. Cisame de Torreón dijo que se prevé que este año aumenten los trastornos depresivos, debido a que los niños están sobreestimulados con los aparatos electrónicos y pasan mucho tiempo solos.

