Da Trump 'paliza' a CNN en video en Twitter

El presidente Donald Trump continúo con su combate a los medios de comunicación, al difundir este domingo en su cuenta personal de Twitter, que cuenta con 33 millones de seguidores, un video en el que parece promover la violencia contra la cadena de televisión CNN.

Trump difundió un video de 28 segundos de la compañía de lucha libre WWE. El video fue editado para mostrar a Trump golpeando a un hombre con un logotipo de CNN en su cara.

Poco tiempo después, la cuenta oficial del presidente en Twitter @POTUS reenvió el tweet de Trump a sus 19 millones de seguidores.

La edición del video se facilitó dado que Trump solía asistir, antes de buscar la presidencia de Estados Unidos, a las funciones de la WWE y de vez en cuando se sumaba a las luchas.

El departamento de relaciones públicas de CNN respondió al presidente con un tweet en el que citó a su propia secretaria de prensa adjunta, Sarah Huckabee Sanders.

Sanders dijo esta semana que: "El presidente de ninguna manera o forma alguna ha promovido o alentado la violencia, sino todo lo contrario".

En un comunicado, CNN calificó el incidente como un "día triste cuando el presidente de Estados Unidos alienta la violencia contra los periodistas".

"Claramente, Sarah Huckabee Sanders mintió cuando dijo que el presidente nunca lo había hecho", señalo CNN en su declaración.

"En lugar de prepararse para su viaje al extranjero, su primera reunión con Vladimir Putin, tratando con Corea del Norte y trabajando en su proyecto de ley de salud, en su lugar está involucrado en el comportamiento juvenil muy por debajo de la dignidad de su cargo”, indicó.

El video en el tweet del presidente forma parte de una campaña de Trump contra los medios de comunicación, en la que además de CNN ha atacado al periódico The New York Times, al Washington Post y a la cadena MSNBC, y que no ha cesado desde el pasado jueves a través de mensajes en Twitter y en un discurso emitido el sábado.

Trump disfruta de un periodo de vacaciones con motivo de la festividad del 4 de julio, Día de la Independencia, en su campo de golf de Bedminster, en Nueva Jersey.

El presidente no tiene eventos públicos programados para hoy y su agenda solo contempla llamadas telefónicas el domingo por la noche con el presidente chino Xi Jinping y el primer ministro japonés Shinzo Abe.

El presidente compartió el video en Twitter. (ESPECIAL)

