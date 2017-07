México me ha dado todo: Agustín Argüello

CIUDAD DE MÉXICO.-

El actor Agustín Argüello celebra el éxito de la obra El Rey León; en entrevista dice que ya se considera mexicano

CIUDAD DE MÉXICO







COMENTAR

Agustín Argüello se encuentra muy agradecido con la República Mexicana ya que le ha dado de comer, además de una gran proyección y amistades que no cambiaría por nada del mundo.

Pese a que le falta la nacionalidad, el actor y cantante argentino ya se considera mexicano, así lo hizo saber en entrevista con El Siglo de Torreón, la cual tuvo lugar en el Teatro Telcel de la Ciudad de México. Ahí, él protagoniza la exitosa obra El Rey León.

"México me ha dado todo... me ha dado pan, me ha dado la vida. Este país se ha vuelto mi hogar, espero quedarme muchos años más aquí y formar una familia. Mi carrera artística empezó aquí", dijo bastante entusiasmado.

Argüello, nacido el siete de noviembre de 1989 en Córdoba, Argentina; reveló que se ha acostumbrado tanto a Tierra Azteca que ya come cualquier salsa picante sin problema alguno.

"Puedo comer cualquier salsita y ya no me afecta, de igual manera pido mis cervezas con micheladas. Ya estoy muy arraigado a este país, aunque a veces si voy a mi nación pero sólo a relajarme o de vacaciones", detalló.

Al preguntarle sobre su trabajo en la puesta en escena El Rey León, Agustín no pudo ocultar la felicidad que le otorga ser parte de tal trabajo escénico que recién celebró dos años de permanecer en cartelera.

"Hemos roto récord de audiencia a nivel nacional en cuanto a asistencia se refiere, estamos haciendo historia. En mi caso, llevo un año en el montaje y he dado cerca de 400 funciones hasta ahora", reveló.

Argüello confesó que cuando era niño le encantaba la cinta de El Rey León, la vio en el cine y posteriormente su madre se la compró en VHS. Dijo que jamás imaginó que él podría ser parte de esta historia que Disney catapultó a la fama en 1997.

"Quién iba a pensar que yo iba a encarnar a 'Simba' cuando de pequeño hasta me encantaba dibujarlo de cachorro y de grande. 'Simba' es el reto más grande que he tenido, ha sido una de las cosas más difíciles que me ha tocado hacer pero gracias al apoyo de directores y productores he podido desarrollarlo con mucha fluidez", explicó.

De acuerdo con el actor, la puesta en escena de El Rey León se ha vuelto una atracción turística de la Ciudad de México atrayendo personas del interior del país y de otras partes del mundo.

"Eso es muy emocionante, porque desde el escenario percibimos la energía de las personas y en verdad que se siente cuando nos visitan de otros sitios, esperamos que la gente de Torreón vaya a ver la obra cuando esté acá en la Ciudad de México", informó.

Por otro lado, Agustín Argüello comentó que no tiene otras ocupaciones laborales por el momento ya que se dedica en cuerpo y alma al montaje que tiempo atrás protagonizó Carlos Rivera.

"Es demandante hacer El Rey León, a veces pienso en hacer otra cosa, pero la verdad es que no podría. He sabido de compañeros que han querido sacar varios trabajos a la vez y al final vienen descuidando alguno", puntualizó.

Más de Agustín

Tiene varios años radicando en México:

- En 2009 participó en La Academia de TV Azteca.

- Luego figuró en Segunda oportunidad de la emisión resultando el ganador.

- Formó parte del desaparecido grupo Tobby.

- Con dicha agrupación y en solitario ha lanzado varias canciones.



Agustín Argüello. (CORTESÍA)

Etiquetas: Agustín Arguello

Más de Espectáculos

... Anterior Siguiente ...