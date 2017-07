Aprueban Plan de Manejo del Cañón

TENíA MáS DE 12 AñOS SIN SER ACTUALIZADA

Archivo

EL SIGLO DE TORREÓN

Por mayoría de votos, se aprobó el nuevo Plan de Manejo del Parque Estatal Cañón de Fernández, -Área Natural Protegida (ANP)- que tenía más de doce años sin actualizarse por falta de recursos. El documento será enviado al Congreso del Estado para su revisión y posteriormente, se hará su publicación en el Periódico Oficial de Durango.

Fue el pasado viernes que el Consejo Técnico Consultivo, conformado por dependencias de gobierno, asociaciones civiles, instituciones académicas, jefaturas de cuartel y comisariados ejidales, sostuvo la segunda reunión de trabajo para votar a favor o en contra del Plan de Manejo, elaborado por la Facultad de Ciencias Biológicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED).

Fueron alrededor de 75 propuestas las que se recibieron en las oficinas de la SRNyMA.

En total son 26 consejeros; sin embargo, y según Miguel Ángel Puente Zamarripa, coordinador de la Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente (SRNyMA) en La Laguna de Durango, únicamente asistieron 17 personas a esta reunión encabezada por Hugo Roberto Flores Peters, subsecretario de Medio Ambiente del Gobierno del Estado.

"Esta es una reunión que ya estaba programada, no era invitación, era un recordatorio, en la primer reunión de instalación, se dejaron bien instaladas las fechas de las reuniones", comentó.

Según Puente Zamarripa, no acudieron el INIFAP-CENID-Raspa, Canacintra de Gómez Palacio y algunos comisariados ejidales.

La asociación civil Prodefensa del Nazas, que lidera el ambientalista Francisco Valdés Perezgasga, otorgó su voto en contra. Incluso, durante la fase consulta, se habían presentado objeciones.

"Algunas sí fueron tomadas en cuenta, lo más grave fue descalificar y excluir el programa de uso público, dejar fuera del polígono de protección el isotal, y sobre todo que no hayan realizado talleres participativos con los dueños del área, los ejidatarios que a la fecha no saben que está permitido o prohibido en sus tierras". Otra objeción fue el cambio de zonificación del parque.

"Es un Plan de Manejo con deficiencias múltiples, graves e ilegales. En la junta para aprobarlo, el único punto sólo fue para aprobarlo, no para analizarlo. ¿Sabes cuáles fueron las pláticas con ejidatarios?, llegaban y entregaban un CD, ahí revísenlos y nos dicen qué les parece, son lugares donde no hay internet", dijo Valdés Perezgasga.

Contrario a lo que dijo la coordinación de la SRNyMA respecto a que los comisariados ejidales no habían asistido a la reunión, el ambientalista señaló que "sí fueron, y no votaron, por el hecho de que no les parecía que se estuvieran tomando decisiones sobre sus tierras sin haberlos consultado, saliendo de ahí, iban muy enojados e hicieron el comentario de que retirarían su anuencia, eso me parece peligroso porque eso significa la desaparición del Parque Cañón de Fernández".

El primer y único Plan de Manejo que ha tenido el Cañón de Fernández, fue elaborado en diciembre del año 2003 por Biodesert (para entrar en vigor en 2004), pero nunca se publicó en el Periódico Oficial de Durango.

El siglo de torreón

Posturas Se dio a conocer que: Se dio a conocer que: ⇒ Dice la SRNyMA, que tendrán reuniones informativas con dueños de los predios y/o terrenos ejidales. ⇒ Aseguran que no se les privará de actividades que realizan. Únicamente se van a regular. ⇒ La administración del Parque Estatal estará a cargo de la SRNyMA. ⇒ Pero tendrá injerencia el Consejo Técnico Consultivo.

Reconocimiento. El Parque Estatal Cañón de Fernández, desde hace años se declaró como Área Natural Protegida.

Panorama. En un inicio, la propuesta del Plan de Manejo estuvo sujeta a un proceso de revisión y socialización, según dio a conocer el coordinador de SRNyMA, Miguel Puente.

Más de GP Y LERDO

... Anterior Siguiente ...