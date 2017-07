Osorio ya no quiere más partidos 'moleros'

Agencias

MOSCú, RUSIA. - Después de la tormenta viene la calma, y ahora que finalizó la Copa Confederaciones, Juan Carlos Osorio se dio tiempo para reflexionar, pensar, pedir o exigir, "ya es otra cosa si me hacen caso", a la Federación Mexicana de Futbol que se terminen los juegos "moleros" y se comience a buscar roce de calidad para la selección nacional.

Porque sólo así se podrá dar el salto de calidad y a los jugadores no les pesarán tanto, según lo expuesto por el entrenador, los choques ante potencias como Alemania o Chile.

Así piensa el director técnico nacional de México.

"Nosotros no tenemos la oportunidad de competir contra europeos o sudamericanos, a no ser que sea en juegos amistosos. Es el sentimiento de todos, creo que necesitamos ese tipo de partidos. Lo que mejor para cualquier atleta es la competencia real, y ahí están los ejemplos de Brasil, Argentina y también Portugal".

El problema está puesto sobre la mesa y el colombiano da la solución: "Tener más juegos amistosos contra rivales de ese nivel, tener más oportunidad y evidenciar esta competencia y mejorarla".

Una de las claves será que el futbolista mexicano juegue fuera del país, "ya teníamos catorce jugadores fuera, ahora quince con Hirving [Lozano]. Pero los nuestros deben acostumbrarse a entrenar con los mejores, a jugar con los mejores y eso se logra con estar en clubes de élite en Europa, y trasladar eso a la selección".

Eso "lo voy a sugerir [a la Federación Mexicana de Futbo], si me van a hacer caso, no lo sé, pero si seguimos ese camino en algún momento México dará ese salto. Ocurrió con España, antes era la Furia Roja, pero no ganaban nada; Portugal no ganó nada, hasta ahora [la Eurocopa]; Chile en el Mundial de Corea y Japón tuvo la peor clasificación, con dos puntos y ahora han ganado dos veces la Copa América. Eso va a ocurrir, pero necesitamos más roce con equipos de nivel, a todas horas".

Mientras Osorio espera que se le cumpla su sueño, que de cara a la Copa del Mundo pueda tener este tipo de partidos de preparación, se aferra a su idea, aunque haya gente que le diga terco.

"La diferencia entre ser el líder de un proyecto deportivo a nivel selección y club es que en selección uno se vuelve más seleccionador que entrenador y viceversa. Si tuviera el tiempo suficiente para trabajar, con más entrenamientos como en un equipo, mejoraríamos en todos los comportamientos. Todos los entrenamientos son mejorables, pero lo menos que tenemos es tiempo".

El tercer sitio de la Copa Confederaciones es muy importante para México, así lo afirmó Juan Carlos Osorio. (EFE)

