Es bienvenido en La Casa del Actor

Cuatro Caminos

11:00 11:10 11:30 11:40 12:00 12:40 13:00 13:20 13:50 14:00 14:10 14:50 15:10 15:30 16:00 16:10 16:25 17:05 17:25 17:45 18:10 18:20 18:40 19:20 19:40 20:00 20:20 20:40 21:00 21:30 22:00 22:30

Galerías

11:00 11:10 11:25 11:45 12:00 12:25 12:50 13:15 13:40 13:55 14:15 14:40 15:05 15:30 15:40 15:55 16:30 16:55 17:20 17:45 18:10 18:30 18:45 19:10 19:35 20:00 20:25 20:45 21:00 21:25 21:50 22:15 22:40

Cuatro Caminos

11:10 13:40 16:10 18:50 21:20

Galerías

11:35 14:05 16:45 19:25

GUARDIANES DE LA BAHíA

Cuatro Caminos

11:55 14:35 17:15 19:55

Galerías

11:00 13:35 16:15 18:55 21:35

LAS HIJAS DE ABRIL

Galerías

22:20

PIRATAS DEL CARIBE

Galerías

20:35

UN SACO DE CANICAS

Galerías

16:05

VIENE DE NOCHE

Galerías

11:15 13:25 15:35 17:45 20:10 22:30

Cuatro Caminos

19:30

Galerías

15:25 21:10

LO QUE DE VERDAD IMPORTA

Cuatro Caminos

22:20

MíO O DE NADIE

Cuatro Caminos

22:30

Galerías

13:15 17:55

MUJER MARAVILLA

Cuatro Caminos

13:00 16:30 22:00

Galerías

12:20 18:00

NUNCA DIGAS SU NOMBRE

Cuatro Caminos

22:50

Galerías

23:00

MI VILLANO FAVORITO 3

Del equipo que trajo Mi Villano Favorito y las cintas animadas favoritas de 2013 y 2015, Mi Villano Favorito 2 y Minions, regresa con nuevas aventuras para 'Gru', 'Lucy', 'Margo', 'Edith', 'Agnes' y los minions.

90 MIN.

CLASIFICACIóN: AA.

DIRECTORES: Pierre Coffin, Kyle Balda.

AGENCIAS

Ciudad de méxico.- Tras las declaraciones que dio hace unos días Verónica Castro sobre la lamentable situación física y económica que enfrenta Rogelio Guerra, es Maty Huitrón, la presidenta vitalicia de La Casa del Actor, quien señala que si el actor quiere puede regresar al lugar del que salió hace un año.

Eso, dijo, siempre y cuando la esposa de Guerra no ponga un pie en las instalaciones que ella preside y de donde se llevó al primer actor hace año y medio.

"La esposa es insoportable, conmigo nunca se metió, pero corrió a varias cuidadoras que lo atendían aquí y ahí comenzaron los problemas. Un día llega la esposa y dice: 'voy a sacar a mi marido de aquí', yo no lo podía obligar a que se quedara y él no estaba en condiciones de decir algo", indicó.

Maty recordó que cuando Guerra llegó a la Casa del Actor se encontraba en malas condiciones; delgado, sin hablar y sin moverse, algo que a lo largo de su estancia en ese lugar fue mejorando, hasta que la esposa decidió llevárselo.

SON CAROS LOS CUIDADOS DE ROGELIO

Actualmente su esposa Maribel Robles enfrenta la problemática de desembolsar mensualmente la cantidad de 30 mil pesos, cifra que sólo cubre el pago de los enfermeros y la cama que el actor debe usar.

"Un amigo doctor me estaba pagando los cuidadores de Rogelio desde que lo saqué de La Casa del Actor, además de la renta de la cama, pero en este momento ya se le complicó y desde hace dos meses no me ha podido cubrir ese pago, entonces así yo ya no tengo capacidad para pagar a los cuidadores de mi esposo. Recurrí como siempre a todos los amigos que tenemos para ver si podíamos hacer un evento o algo para poder tener fondos para estos gastos, obviamente parte de esos amigos es Verónica. Toda la ayuda es bien recibida", explicó Robles.

"Ahorita tengo que resolver cómo cubrir mensualmente el pago de los cuidadores y la renta de la cama, lo demás como lo de la vida diaria lo tengo cubierto como lo he hecho durante dos años, pero ahorita no tengo ni cómo sacar estos 30 mil pesos".

15:20 hrs.

Recinto Miami

Acompañe a los investigadores Mark Jeter, Rik D'Masso y Sheri Marts mientras patrullan el condado de Miami Dade en busca de animales víctimas de abusos y a los culpables. Buena opción para este sábado.

1 DE JULIO Presentación de Espinoza Paz

Lugar: Palenque de la Feria Nacional Gómez Palacio.

Hora: 23:00 Hrs.

Informes: 715-00-21.

PRESENTACIóN DE ANDRéS PALOMINO

Lugar: Teatro de la Feria Nacional Gómez Palacio.

Hora: 23:00 Hrs.

Informes: 715-00-21.

Presentación de la Arrolladora Banda el Limón

Lugar: Palenque de la Feria Nacional Gómez Palacio.

Hora: 23:00 Hrs.

7 DE JULIO

Lugar: Palenque de la Feria Nacional Gómez Palacio.

Hora: 23:00 Hrs.

Concierto de

Miguel Bosé

Lugar: Palenque de la Feria Nacional Gómez Palacio.

Hora: 23:00 Hrs.

CANAL 4

06:00 Paid Programming

09:00 Paid Programming

11:00 Paid Programming

11:30 Consultorio Médico Narvarte

12:00 Paid Programming

13:30 Cuide su Salud

14:00 Paid Programming

15:30 Reventón musical

17:00 Lucha libre AAA

18:30 La esperanza de los pobres

20:30 La inocente

22:30 Que Viva Tepito

CANAL 6

06:00 Paid Programming

07:00 El Hormiguero MX

08:00 Violetta

09:30 Sorteo Tec

10:00 Soy Luna

12:00 Game Central

12:30 Street

14:00 El Retador

15:30 El luchador

17:30 Brigada A: Los magníficos

19:45 Olimpo bajo fuego

22:00 Box Azteca

CANAL 7

06:07 Sabores de México

06:30 Tu Cocina

07:00 Nuevos Pasos

07:30 Actívate

08:00 Daniel Tigre Y Su Vecindad

08:30 ¡Listos a Jugar!

08:45 Peg + gato

09:15 Campamento Lakebottom

09:30 Ronja

10:00 31 minutos

10:30 Historias Horribles

11:00 Diálogos Fin de Semana

12:00 A la Cachi Cachi Porra

13:00 Conciertos Orquesta Sinfónica

15:00 Musivolución

15:30 DB@T3.0

16:00 Factor ciencia

16:30 Carrera Panamericana

17:00 Focus

17:30 Los casos de kindaichi regresa

18:00 Especiales Musicales Central

19:00 Entre Mitos Y Realidades

19:30 Semanario, Dimensión de la Noticia

20:00 T.A.P: Taller De Actores Profesionales

21:00 Aquí nos tocó vivir

21:30 Vikingos

22:30 Bekas

CANAL 11

06:00 Papá soltero

07:00 El futbolista fenómeno

09:00 Don ratón y don ratero

11:00 La güereja y algo más

12:30 Vecinos

14:00 Cuéntamelo Ya

16:00 La CQ

17:00 Parodiando

19:00 Como dice el dicho

21:00 La Rosa de Guadalupe

23:00 100 mexicanos dijieron

CANAL 13

06:00 Paid Programming

07:00 Farmacias Similares

07:30 Iglesia Universal

08:00 Allá en el bajío

10:00 Así es mi México

12:00 Bataclan mexicano

14:00 Hechos Sábado

15:00 Ventaneando sin filtro

16:30 A cada quien su santo

17:30 Un viernes de locos

19:30 México vs. Paraguay

22:00 Mil formas de Amar

23:00 El Error: Ficción, Miedo, Deba

CANAL 40

06:00 Monstruos vs. aliens

07:00 Dragones Defensores

09:00 Dragones Defensores

11:00 Pingüinos de Madagascar

12:00 El secreto de la última luna

14:00 Olas salvajes 2

15:30 El cocodrilo 3

17:30 Resident Evil: Extinción

19:00 México vs. Paraguay

21:30 La Jugada

22:30 Sábados de Box

Hoy en la TV

Recomendaciones en la TV

A dónde Ir..

EL GOURMET

19:00 hrs.

Sazón casero

Con la tortilla como base y emblema de la comida mexicana, en Sazón casero aprenderemos a cocinar las mejores recetas de tacos, tortillas y enchiladas... de México para el mundo. Deliciosa opción.

FOX

22:00 hrs.

Agentes del...

Cuando dos amigos se visten como agentes de policía para una fiesta de disfraces, se convierten en la sensación del barrio. El problema llega cuando estos "héroes" se meten en un lío muy peligroso con mafiosos.

Sábado 1 de Julio de 2017

UN VIERNES DE LOCOS La Dra. Tess Coleman y su hija de quince años de edad, Anna, no están en buenos términos. No coinciden en ropa, cabello, m£sica, y sin duda alguna ninguna de las dos aprueba el criterio de la otra en cuanto a hombres. Un jueves por la noche, sus discrepancias.

GOLDEN

16:55 hrs.

Luna nueva

Una fiesta de cumpleaños que pudo ser un recuerdo agradable para Bella se convertirá en el detonador de la más grande de sus tristezas, pues Edward la abandonará. ¿Será esta la oportunidad que buscaba Jacob?

Más de Espectáculos

