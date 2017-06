Da su versión en caso Origel-Rubio

Ciudad de méxico.- A raíz del video publicado en TV Notas en el que "Pepillo" Origel se expresa sobre Flor Rubio y que hoy es producto de demandas, un personaje más ha salido en la conversación. Se trata de Gabriel Cuevas, reportero de distintos medios y que ha trabajado con Flor Rubio y a quien se le ha señalado como el responsable de la grabación y comercialización del material.

Después de hacer un Facebook Live en el que refirió que buscaría ayuda legal y de su petición de réplica en medios como el de Ana María Alvarado hace unos días, el reportero habló sobre el tema.

"Yo lo único que voy a luchar es demostrar que es una mentira todo lo que se ha hecho y que se juzgue a la persona que grabó, sí estoy de acuerdo y que se juzgue a la persona que comercializó el video pero esa persona no soy yo".

Recordó también la noche en la que ocurrieron los hechos, en la que afirma, solamente iba con su camarógrafo y en ningún momento se puso de acuerdo para vender dicha grabación.

"Se me hace de lo más bajo vender en diez mil pesos la lealtad que por ocho años he tenido en Radio Fórmula con una persona que me ha tendido la mano desde el día que yo empecé".

"Había una persona que yo lo dije desde el principio que se llama Miguel Ángel Maldonado, él estaba atrás de mí. Sería un error si yo dijera que él fue el que grabó pero el tiro de la cámara estaba atrás de mí. Él dice que él no grabó, pero yo insisto que cuando Pepillo estaba hablando mal de Flor él me dijo 'deja que hable'".

"El tiro de la grabación aparece de mi espalda y quien estaba casualmente detrás de mí y agarrándome el hombro era él. Yo desde el día uno le dije que él había sido y me dijo que no. No lo puedo confirmar porque sería estar repitiendo lo que el señor Pepillo hizo".

También dijo que le preguntó a Ana María Alvarado sobre un video que se presumía ella tendría en su poder y en el que aparece Gabriel hablando sobre la comercialización del video. El tema salió en una conversación entre "Pepillo" Origel y René Franco. En respuesta, Ana María le dijo que tendría su derecho de réplica en Todo para la mujer, pero que como él sabía, las fuentes no se revelan. Y agregó:

"Ellos inventaron, yo no dije eso (refiriéndose a 'Pepillo' y a lo qué pasó con René porque le cuestioné lo que pasó con 'Pepillo' en el programa La Taquilla)".

En problemas. La conductora Flor Rubio demandó a Pepillo Origel por difamación; exige una disculpa pública y aseguró que llevará todo el caso hasta sus últimas consecuencias.

