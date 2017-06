Niega Pronnif irregularidades en manejo de casos

TORREÓN, COAH.-

Julián Velázquez, titular de la Procuraduría de los Niños, Niñas y Familia (Pronnif) Región Laguna negó irregularidades en los casos que lleva de Cristela Soto y Arlette Anguiz.

En el caso de Cristela Soto, quien pelea por la guarda y custodia de su nieto Dominick de 4 años, debido a que señala a Edgar Omar, padre del niño, como el responsable de la muerte de Daysi Viridiana, (hija de Cristela), Velázquez dijo que la petición para la evaluación de Édgar fue del Juzgado Familiar, por lo que la Pronnif se limitó a dar cumplimiento.

“Se está ventilando un juicio que ella misma promovió en el juzgado familiar para mediados del año pasado y que dicho sea de paso, ella promueve un juicio de pérdida de la patria potestad, lo radican el 22 de agosto de 2016 y ella el 9 de mayo nos trae el oficio para que se hagan las valoraciones, yo no encuentro una inclinación para con el papá o que esta institución esté trabando a favor del papá o alentando los procesos”.

Según Cristela Soto, el dictamen de la Pronnif fue contradictorio, pues por una parte establece que el padre de Dominick presenta signos de conductas agresivas y por el otro determina que es apto para la convivencia con el menor, quien es también, el único testigo de la muerte de Daysi ocurrida en julio del año pasado y que aún sigue sin resolverse. Julián Velázquez dijo que fue la psicóloga perito quien lo determinó.

“Hay que dejar en claro que mi psicóloga emitió un peritaje o una opinión técnica donde ella valoró y desde el punto de vista de ella, en atención a la entrevista, en atención a las valoraciones psicológicas, ella determina que sí sería apta la convivencia del señor con su hijo, no estamos evaluando si el mismo es agresivo, no estamos evaluando si el mismo...correría un riesgo el niño al encontrarse con el papá”.

-¿Pero eso se debería evaluar, pues para Pronnif lo importante es la salvaguarda del menor?- se le cuestionó

“Eso me queda claro, pero hay una opinión de una psicóloga, que la psicóloga refiere que haber hecho la entrevista y al haber aplicado las pruebas saca una conclusión (...)”.

Adriana Romo, vocera de la Red de Mujeres de la Laguna, quien es psicóloga infantil, respaldó lo dicho por Soto, pues evaluó el peritaje poniendo en entredicho la profesionalidad del personal de Pronnif que hizo esta valoración.

Con respecto a esto, Julián Velázquez dijo que el personal está preparado y en constante capacitación, sin embargo no están certificados y sólo uno cuenta con maestría.

“Ellos están siendo capacitados constantemente, en las actualizaciones en los temas novedosos, no tienen una certificación tal como perito no, son psicólogos adscritos, una de mis psicólogas tiene maestría en terapia familiar, otra la está cursando, pero yo creo que eso no sería un detonante para determinar si es viable o no una opinión de un psicólogo”.

Dijo que será el mismo juez quien determine la viabilidad del documento y resuelva conforme a derecho.

Con respecto a la investigación que está llevando a cabo la Procuraduría de Justicia donde está implicado Édgar Omar, dijo que desconoce y que no se puede tomar en cuenta en este caso, debido a que únicamente “me estoy pronunciando a lo que el juez me está pidiendo, yo no estoy diciéndole a la señora: -préstele al niño-, ni mucho menos el señor está viniendo y está pidiendo la convivencia en Pronnif”.

En el caso de Arlette Anguiz, quien dijo ser víctima de violencia extrema por parte de su expareja Rafael Salvador, por lo que pelea la guarda y custodia así como la patria potestad de sus hijos Salvador y Arlette de 15 y 8 años, respectivamente, refirió la “pérdida” de una declaración que hizo su hijo Salvador en Pronnif y que llegó seis meses después al juzgado.

“Se les tomó unas declaraciones mismas que fueron exhibidas en el juzgado de lo familiar, con independencia de las declaraciones que aquí se hayan tomado, yo quiero suponer que en el juzgado se escuchó a los menores y al escuchar a los menores las declaraciones que se hayan vertido ante esta institución no es que dejen de tener validez, pero ya el juez de viva voz escuchó de los niños lo que quisieron manifestar”.

“No es que se haya tardado meses donde hacemos de conocimiento al juez y donde nos siguen pidiendo otro tipo de diligencias, el tiempo es variado en atención a las cargas de la institución”, dijo.

Mencionó que la inconformidad de Anguiz, es en atención a que el 15 de junio de este año Rafael Salvador, acude a la Pronnif y refiere que no ha visto a la menor en un mes por lo que la Procuraduría levanta la declaración y cita a Arlette.

Sin embargo mencionó que todo fue basado en la solicitud de Rafael Salvador y negó que se dé preferencia, o que en su caso, haya tráfico de influencias, pues la cita se da hasta el 23 de junio.

“Considero que en 8 días es una cota regular que se le otorga a cualquier usuario yo no estoy dando una prioridad”.

Velázquez dijo que las denuncias de violencia que presentó Arlette Anguiz deberán ser valoradas por el juez familiar quien determinará con quién se quedarán los menores, no la Pronnif.



“Se está ventilando un juicio que ella misma promovió en el juzgado familiar para mediados del año pasado y que dicho sea de paso, ella promueve un juicio de pérdida de la patria potestad. (EL SIGLO DE TORREÓN)

